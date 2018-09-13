Омелян пытался скрыть факты нарушений - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что министр инфраструктуры Владимир Омелян оказывал давление во время проверок, чтобы скрыть факты незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

"Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции", - заявили в Бюро.

Кроме того, детективы НАБУ обвинили Омеляна в манипуляции фактами по поводу сути объявленного ему подозрения. В частности, они назвали его заявления такими, которые не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общественность.

Напомним, что 13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время заработал более 2 миллионов гривен, однако лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года потратил не менее 3,45 миллиона гривен.

"Чиновник на эту дату [26 апреля 2015 года] не имел доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", - отметили в НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.

Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.