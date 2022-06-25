«Ей очень грустно». Элитной Кантемировской дивизии уже практически не существует — офицер 93-й бригады «Холодный Яр» 25 июня, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во время вторжения России в Украину известная благодаря пропаганде Кремля Кантемировская дивизия фактически прекратила существование, рассказал в эфире Радио НВ Андрей Николайчук, офицер управления механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

«Мощь российской армии преувеличена, воюют они как и при Советском Союзе, извините за такое выражение, мясом. То есть бросая в бой как можно больше техники, людей и пытаясь взять не тактическими приемами, а количеством. То, что они люди, [в смысле] что они ошибаются и это не столь страшно как они это показывают в своих новостях и не так они сильны и уверены в себе», — рассказал Николайчук об алгоритме действий оккупантов.

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Военный также отметил, что россияне пытаются устранить свои недостатки в тактике.

«Находящиеся здесь подразделения, конечно, тактику меняют, те подразделения, которые прибывают новые, они не отказываются от той тактики, которая была в начале войны. Конечно, они выводы делают, очень тщательно делают. Если они раньше двигались колоннами, приближаясь к переднему краю и попадали под удары, то сейчас такого уже нет. Если раньше они пытались идти в лобовую атаку и подходить к ним позиций вплотную, то теперь они расстреливают издалека, что, скажем, не очень комфортно. Но мы тоже учимся, мы тоже применяем какие-то приемы», — сказал боец.

По словам офицеров, россияне на линии фронта применяли максимум разных подразделений.

«ПВК здесь были, „ополченцы“ здесь были, десантники российские и морские пехотинцы даже. Вот из таких пафосных, скажем, это Кантемировская дивизия была. И уж очень-очень грустно ей. У нас есть сведения о том, что по технике — она почти уже не существует, по новейшим образцам которых у них были. Большое количество отказников, до 60% состава личного состава подразделения отказывается идти в бой против ВСУ. То есть, это очень хорошая для нас новость», — подытожил Николайчук.

По последним на данный момент данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения оккупанты потеряли более 34,5 тыс. личного состава.

Одновременно с этим экскомандующий армией США в Европе генерал Бен Годжес в интервью НВ рассказал, что должна сделать Украина, чтобы уменьшить свои потери на войне.

По прогнозам западных чиновников и экспертов, война в Украине может длиться месяцами, годами или растянуться на десятилетия. Но, несмотря на все, для союзников важна победа Киева, поэтому они не будут сбавлять обороты военной и другой помощи.



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