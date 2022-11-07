Колоссальные потери. Как ВСУ вынуждены использовать хлор, чтобы избежать заражений из-за вала тел от россиян — интервью 7 ноября, 20:56 Эксклюзив НВ Украинские военные используют трофейный танк россиян под Бахмутом, Донецкая область, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, в интервью Радио НВ рассказал, как россияне продолжают использовать тактику «вала тел» для прощупывания позиций украинских войск на фоне колоссальных потерь даже среди офицерского состава оккупантов.

— Начнём с Херсона. Бутусов пару дней назад описал, какова стратегия обороны для оккупантов. И собственно он пишет, что россияне совершают два вроде бы разнонаправленных маневра. <...> Что мы должны понимать о ситуации в Херсонской области?

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— Давайте начнем с Херсонской области. По сути, оккупантам удалось стабилизировать линию фронта в районе населенного пункта Миловое. Введением как раз дополнительных резервов. Но речь идет в первую очередь о мобилизованных. Второе, что касается вообще небольших прорывов. Здесь следует объяснить то, что ВСУ сейчас держат под огневым контролем всю логистическую составляющую оккупационной армии. Речь идет не только о правом береге, но и соответственно левом.

Нанесение огневого поражения по местам расположения личного состава в районе Голой Пристани наглядно показало тот факт, что под огневым поражением находится и левая часть Днепра. То есть те места дислокации российских войск, которые затем используются в качестве резерва для пополнения личного состава и в момент проведения наступательных операций на правом берегу. Это главное.

Второе. То, что происходит прямо сейчас, скажем так, действительно создаются предпосылки оккупантами для предотвращения утечки информации о размещении и передислокации личного состава и подразделений. Речь эта об отключении сотовой связи и повреждении линий электропередач. Но, тем не менее, речь идет не о коротких прорывах, а вообще о плановом давлении из нескольких районов.

Первое — это район Берислава, не случайно то, что в Бериславе проходят эвакуационные мероприятия, причем не только гражданской администрации, но и соответственно вооруженных сил РФ. Конкретно с этим соединены и техногенные ситуации. Речь идет о подрыве линий электропередач и, соответственно, демонтаже вышек сотовой связи.

И соответственно, второе направление давления со стороны ВСУ — это направление на Херсон в районе Снегиревки. Следует говорить о том, что сейчас происходит плановая передислокация подразделений вооруженных сил РФ с правого берега на левый.