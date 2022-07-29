Зеленский провел совещание по поводу теракта России в оккупированной Еленовке 29 июля, 22:09 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 июля, провел совещание по поводу российского теракта в оккупированной Еленовке Донецкой области.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что в совещании участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов, и.о. главы СБУ Василий Малюк и новый омбудсмен Дмитрий Лубинец.



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«Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого были цинично убиты более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия — государство-террорист», — сказал он.

Инфографика: НВ

Зеленский подчеркнул, что ООН и Международный комитет Красного Креста, которые должны были гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно отреагировать.

Он также опубликовал текст совместного заявления глав украинских силовых ведомств и омбудсмена, которые потребовали от ООН и МККК отправить представителей в оккупированную Еленовку.



Участники совещания сказали, что на совершение теракта в Еленовке россиянами указывают много задокументированных доказательств, среди которых — умышленный перевод военнопленных защитников в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движение взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов поселка и так далее.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.



Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.



В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



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СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.



Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



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