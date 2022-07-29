Зеленский провел совещание по поводу теракта России в оккупированной Еленовке

29 июля, 22:09
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 июля, провел совещание по поводу российского теракта в оккупированной Еленовке Донецкой области.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что в совещании участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов, и.о. главы СБУ Василий Малюк и новый омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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«Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого были цинично убиты более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия — государство-террорист», — сказал он.

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Инфографика: НВ

Зеленский подчеркнул, что ООН и Международный комитет Красного Креста, которые должны были гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно отреагировать.

Он также опубликовал текст совместного заявления глав украинских силовых ведомств и омбудсмена, которые потребовали от ООН и МККК отправить представителей в оккупированную Еленовку.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0V8b32uLzJJAdvJgSbukqcQzTVQPS9JkYr4SwEgcRxPNcHbBHC9ddZU8ctWAyhdmDl

Участники совещания сказали, что на совершение теракта в Еленовке россиянами указывают много задокументированных доказательств, среди которых — умышленный перевод военнопленных защитников в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движение взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов поселка и так далее.

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Последствия обстрела колонии в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Чудовищное преступление РФ». Что стоит за массовым убийством пленных азовцев в Еленовке и публикацией видео с пытками военного ВСУ

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

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По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

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СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Омбудсмен Провокация Владимир Зеленский ГУР Российские военные провокации Военные преступления РФ Теракт Кирилл Буданов Валерий Залужный Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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