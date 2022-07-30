«Были гарантами жизней наших воинов». Зеленский призвал ООН и Красный Крест отреагировать на убийство Россией военнопленных в Еленовке

30 июля, 00:18
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 29 июля, подчеркнул, что убийство украинских военнопленных в оккупированной Еленовке было сознательным российским военным преступлениям.

По словам главы государства, в результате российского теракта погибли более 50 человек. Он подчеркнул: Россия доказала, что является самым большим источником терроризма в мире, и ее должны на юридическом уровне признать спонсором терроризма, в частности, в США.

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«Когда защитники Азовстали выходили с завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. ВСУ, Служба безопасности, ГУР и уполномоченный Верховной Рады выступили с совместным заявлением к ООН, Красному Кресту как гарантам тех договоренностей по поводу защитников Азовстали. Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском военном преступлении в Еленовке на наивысший международный уровень, и Совбез ООН уже проинформирован: «Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть».

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Инфографика: НВ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

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В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область ООН Служба безопасности Украины (СБУ) Красный Крест Еленовка МККК Владимир Зеленский Военные преступления ГУР Российские военные провокации Военные преступления РФ Теракт Война России против Украины

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