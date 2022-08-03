«Обе институции „проснулись“». ООН и Красный Крест не могут попасть на место российского теракта в Еленовке без допуска оккупантов — Кулеба

3 августа, 18:38
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН и Международный комитет Красного Креста «проснулись» и пытаются посетить колонию в Еленовке, где российские оккупанты совершили массовое убийство украинских военнопленных.

В интервью Укринформу, опубликованному в среду, 3 августа, глава МИД отметил, что, «даже если у [ООН и Красного Креста] несколько притупилось чувство ответственности за наших граждан, то как раз события в Еленовке очень сильно его обострили». Институции должны были выступать гарантами сохранения жизни военнопленных защитников Украины.

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«Все заявления, которые прозвучали со стороны Украины в этот трагический день, не были эмоциональными — это был призыв к международным партнерам выполнять их базовый функционал. Мы требуем независимого расследования варварской казни наших военнопленных, и мы накажем каждого негодяя, совершившего это подлое преступление», — подчеркнул Кулеба.

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По словам министра, сейчас Украине следит за развитием событий и продолжает «подталкивать ситуацию в правильном направлении».

«По моей информации, обе институции „проснулись“ и начали принимать меры. Но правда заключается и в том, что без допуска РФ выполнить свой мандат им будет чрезвычайно сложно — они не могут попасть на место Еленовской казни силой», — добавил он.

3 августа в ГУР Министерства обороны сообщили, что российские оккупанты не собирались проводить обмен военнопленными и совершили умышленное убийство защитников Украины, чтобы скрыть пытки и ненадлежащие условия их содержания.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Вся азовская семья работает над тем, чтобы найти причастных к убийству в Еленовке – Максим Жорин

https://www.youtube.com/embed/qr3eyM8zWMo
Редактор: Нина Григорская

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