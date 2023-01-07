«Ни слова осуждения России». Лубинец отреагировал на решение ООН распустить миссию по расследованию теракта РФ в Еленовке 7 января, 21:14 В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 украинских пленных, 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал решение ООН распустить миссию, которая должна была расследовать российский теракт в колонии оккупированной РФ Еленовки Донецкой области.

В эфире телемарафона в субботу, 7 января, Лубинец сообщил, что Украина направляла ООН официальные запросы о том, что происходит с миссией, и была готова представить ей свои доказательства, но за пять месяцев ничего не произошло.



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«В очередной раз, по моему мнению, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, на мой взгляд, если принято такое решение… то хоть какую-то работу сделайте»", — сказал омбудсмен.

По его мнению, представители ООН должны были публично заявить, что именно страна-агрессор РФ не пустила миссию на место теракта, и осудить ее действия.

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В ООН объяснили расформирование миссии «отсутствием условий», при которых она могла бы отправиться в Еленовку. Там также сказали, что не получили «четкие гарантии безопасности и доступа», не уточняя, от кого именно, хотя колония находится на оккупированной территории.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.



В сентябре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что спустя 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия так и не допустила международные организации на место преступления.

