ПВО для Украины против «Голодных игр» РФ. Конгресс США тронула эмоциональная речь Елены Зеленской: что пишут СМИ о ее знаковом визите в США 21 июля, 12:17 Сюжет Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе США (Фото:Jabin Botsford/Pool via REUTERS)

Мировые СМИ обсуждают первый самостоятельный официальный визит Елены Зеленской в США, в заключение которого она выступила с эмоциональной речью в Конгрессе.

Зеленская побывала в Белом доме, где встретилась с Джо и Джилл Байденами, а также вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом Дагласом Эмхоффом.

Она также получила присужденную украинскому народу награду Dissident Human Rights Award в Мемориале жертвам коммунизма в Вашингтоне, провела встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932−1933 годов в американской столице. Кроме того, Зеленская пообедала с кругом влиятельных женщин США и провела ряд переговоров с американскими чиновниками о своих гуманитарных инициативах, включая программу психосоциальной поддержки украинцев во время войны.



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«Встреча с американской президентской четой и выступление перед обеими палатами Конгресса США — самое высокое проявление уважения к иностранному государству со стороны Соединенных Штатов, — подчеркнул значимость визита Зеленской глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — Впервые в истории США оказали такую честь первой леди. И это была именно супруга президента Украины».

Большинство влиятельных американских и мировых медиа детально пересказали своей аудитории главные посылы и содержание эмоционального обращения Елены Зеленской к Конгрессу, прозвучавшее 20 июля. В своей 12-минутной речи она призвала США предоставить Украине системы ПВО для защиты украинских семей и, демонстрируя фото, рассказала о судьбах тех из них, которым пришлось пережить зверства российской армии. «Это такие „Голодные игры“ России — охота на мирных людей в мирных городах Украины. В своих новостях они этого не покажут. Поэтому показываю я», — заявила Зеленская, приведя среди примеров таких историй:

гибель 4-летней Лизы и тяжелые ранения ее матери в день ракетного удара по центру Винницы;

гибель 5-летней Евы и ее бабушки после обстрела Очакова Николаевской области;

гибель десятков сотрудников и посетителей ТЦ Амстор в Кременчуге;

судьбу 3-летнего Андрея из Коростеня Житомирской области, который получил тяжелые травмы из-за ракетного удара РФ и теперь вынужден привыкать к протезам в Германии;

судьбу полицейского Олега Федько, который потерял всю семью ( отца, мать, жену, 6-летнюю дочь и 1,5-месячного сына) — оккупанты расстреляли их при попытке эвакуации из Новой Каховки;

отца, мать, жену, 6-летнюю дочь и 1,5-месячного сына) — оккупанты расстреляли их при попытке эвакуации из Новой Каховки; судьбу девочки-подростка Софии из Бучи, которая потеряла руку и чья мать была убита за время оккупации россиянами Киевской области;

гибель старосты Мотыжина Ольги Сухенко, которую оккупанты расстреляли вместе с мужем и сыном.

«Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени людей, которые потеряли руки и ноги. И от имени людей, которые еще живы и целы. От имени тех, кто воюет, и тех, кто ждет в тылу возвращения своих родных с передовой , — обратилась к Конгрессу Зеленская, рассказав об этих историях. — Я прошу у вас оружие! Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и семьи».



НВ собрал реакцию влиятельных мировых СМИ на речь и поездку Елены Зеленской в Вашингтон.

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Агентство АР, рассказывая о громком визите Зеленской в США, напоминает о трансформации ее роли за первые пять месяцев войны. В то время как сразу после вторжения первая леди Украины была вынуждена исчезнуть из поля зрения вместе с двумя детьми, 8 мая она впервые совершила публичный выход, чтобы встретиться с Джилл Байден, которая тогда приехала с необъявленным визитом в Украину.

После этой встречи Зеленская взяла на себя более весомую общественную роль, констатирует агентство. Она дает больше интервью печатным СМИ о борьбе Украины и о ее собственных проектах в период войны, а также инициировала кампанию психологической помощи миллионам украинцев, переживающих горе и травму, напоминает АР.



Фото: ОП

The New York Times подчеркивает, что первые леди — супруги зарубежных лидеров — редко получают возможность выступить перед Конгрессом, и Елена Зеленская воспользовалась этим шансом, чтобы показать фотографии украинских детей и семей, чьи жизни разрушила война.



«До вторжения России в Украину 44-летняя Зеленская фокусировалась на вопросах расширения прав и возможностей женщин, образования и культуры в Украине. Однако война привлекла к ней всеобщее внимание. В последние недели она активизировалась в социальных сетях и использует свой статус, чтобы повысить осведомленность о преступлениях России против детей и пожилых граждан Украины», — напоминает NYT.

Издание также отмечает, что «эмоциональная просьба» Зеленской предоставить Украине больше оружия, включая системы ПВО, спровоцировала овацию в Конгрессе — 30 секунд конгрессмены аплодировали супруге президента Украины стоя. Кроме того, в знак поддержки некоторые из лидеров Конгресса обменялись рукопожатием с Зеленской, а демократ Билл Паскрелл набросил на плечи украинский флаг.

Отдельное внимание NYT обращает на письмо в поддержку посылов Зеленской, которое спикер Нэнси Пелоси разослала коллегам из Палаты представителей США перед выступлением первой леди Украины. В нем Пелоси акцентировала внимание на зверствах российской армии по отношению к женщинам и детям.

Издание отметило значимость уже второй встречи Елены Зеленской с Джилл Байден (после майского визита первой леди США на запад Украины), которая «подчеркнула, как война изменила роли обеих в последние месяцы».

Фото: ОП

The Washington Post охарактеризовала речь Зеленской в Конгрессе как «краткую, но эмоциональную». Издание отметило, что и ее голос, и голос переводчицы украинского текста речи на английский «периодически срывались», описывая трагедии семей, ставших жертвами российских атак. Рассказывая об аплодисментах, которыми члены Конгресса удостоили первую леди Украины в главном зале Центра посетителей Капитолия, WP напомнила, что «это было то самое место, где несколько месяцев назад, еще в начале войны, перед Конгрессом транслировали виртуальную речь ее мужа, когда он просил лидеров США помочь защитить не только Украину, но и само понятие демократии во всем мире».

WP также пишет, что выступление Зеленской в Конгрессе «завершило ее резонансную поездку в Вашингтон». В другом материале об этом визите газета особо отмечает ее заявление в Мемориале жертвам коммунизма в Вашингтоне, где первая леди Украины получила награду Dissident Human Rights Award, присужденную всему украинскому народу. С 2015 года ее вручают активистам и диссидентам за их храбрость в отстаивании свободы и прав человека. Принимая награду, Зеленская отметила, что увидела в музее три фотографии украинских диссидентов, которые были замучены либо сосланы за то, что «поставили под сомнение культ Сталина».

Упоминание Сталина, виновника Голодомора в Украине «было умышленным», подчеркивает WP важный акцент в речи Елены Зеленской. Супруга Владимира Зеленского сравнила жестокость сталинского режима с теми зверствами, с которыми украинцам пришлось столкнуться за пять месяцев после вторжения России.

Издание также напомнило американским читателям, что семья Зеленских, по словам президента Украины, с первых дней войны была главной мишенью для российских войск.

Елена Зеленская с четой Байденов, вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом / Фото: ОП

Американский корреспондент The Guardian так обобщил главную цель визита первой леди Украины в США: «Елена Зеленская эмоционально обращается к Конгрессу и просит оружие ради возможности объявить о „совместной большой победе“ в войне против России». Издание обратило внимание на аналогию, которая использовала Зеленская в своей речи, назвав жестокость оккупационной армии «Голодными играми России» и отметило, что члены Конгресса «с теплом отреагировали» на призывы первой леди Украины.

«Они не просят отправить американских солдат, — заявил после выступления Елены Зеленской сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм. — Они просят американское оружие. Я думаю, сейчас самое время составить еще один пакет помощи, чтобы войти в 2023 год с такими поставками современного оружия и экономической помощью, которых было бы достаточно для продолжения борьбы».

А Ричард Блюменталь, сенатор-демократ из Коннектикута, сказал после речи Зеленской: «То, что мы видели здесь — человеческая трагедия, разворачивающаяся прямо на наших глазах. Убиты невинные люди. Почему? Потому что они украинцы. Это геноцид — именно то, что происходило во время Второй мировой войны. И его нужно остановить».

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