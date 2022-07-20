«Помогите остановить террор». Зеленская во время выступления в Конгрессе призвала передать Украине системы ПВО 20 июля, 19:58 Елена Зеленская в Конгрессе США 20 июля 2022 года (Фото:Jabin Botsford/Pool via REUTERS)

Первая леди Елена Зеленская в среду, 20 июля, выступила в Конгрессе США и призвала передать Украине системы ПВО.

Зеленская рассказала истории украинцев, погибших и пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии, и поблагодарила США за поддержку Украины в борьбе за общие ценности — человеческие жизни и независимость: «Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны об этом знать. Спасибо вам за это».



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Первая леди подчеркнула, что война еще не закончилась, и попросила у США оружие и ПВО, которые помогут остановить российский террор.

«…Я прошу о вещи, о которой никогда не хотела бы просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защищать свой дом и право просыпаться в нем живым… Я прошу противовоздушной обороны. Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, не разрушали детские комнаты и убивали целые семьи», — сказала она.

Это первое в истории выступление супруги президента другой страны в Конгрессе США.

Елена Зеленская начала визит в США 18 июля. Она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона. На следующий день первая леди встретилась с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом. Это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее также призывал мировых лидеров передать Украине системы ПВО. 1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов, который будет включать системы ПВО NASAMS.

Инфографика: НВ

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