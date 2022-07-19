Зеленская встретилась с Байденами в Белом доме

19 июля, 23:43
Джилл Байден, Елена Зеленская и Джо Байден в Вашингтоне 19 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джилл Байден, Елена Зеленская и Джо Байден в Вашингтоне 19 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник, 19 июля, встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.

Как сообщает CNN, глава Белого дома встретил Зеленскую с букетом цветов, а первые леди обнялись. На повестке дня было обсуждение поддержки Вашингтоном Украины и ее народа в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией.

Видео дня
https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid0EvGGy7Ho3yRq2mQ9j7uvRrpzmzA5SqmpnEhyrcJcSSfTDfEcJaxhrZZ5WdXsJMFjl

После встречи с Байденом у Зеленской состоялась встреча со вторым джентльменом, супругом вице-президента Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом, послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и генеральным хирургом США Вивеком Мурти.

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REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения рассказал, что 20 июля его супруга выступит в Конгрессе от имени всех украинских матерей и женщин. Глава государства ожидает важных для Украины результатов по итогам визита первой леди в США.

Елена Зеленская начала визит в США 18 июля. В частности, она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской диаспоры. Это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Белый дом Конгресс США Владимир Зеленский Елена Зеленская Джилл Байден

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