Зеленская встретилась с Байденами в Белом доме 19 июля, 23:43 Джилл Байден, Елена Зеленская и Джо Байден в Вашингтоне 19 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник, 19 июля, встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.

Как сообщает CNN, глава Белого дома встретил Зеленскую с букетом цветов, а первые леди обнялись. На повестке дня было обсуждение поддержки Вашингтоном Украины и ее народа в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией.



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После встречи с Байденом у Зеленской состоялась встреча со вторым джентльменом, супругом вице-президента Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом, послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и генеральным хирургом США Вивеком Мурти.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения рассказал, что 20 июля его супруга выступит в Конгрессе от имени всех украинских матерей и женщин. Глава государства ожидает важных для Украины результатов по итогам визита первой леди в США.



Елена Зеленская начала визит в США 18 июля. В частности, она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской диаспоры. Это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины.

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