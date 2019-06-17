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Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце

Сегодня, 16:50
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Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце - фото

Пресс-служба президента Украины

В понедельник, 17 июня, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

Их встреча состоялась в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, сообщается на официальном сайте главы государства.

Брижит Макрон рассказала о работе и структуре ее офиса и Хартии прозрачности статуса супруги Главы государства, в которой определены задачи супруги французского лидера, а также поделилась опытом организации различных проектов.

В свою очередь Елена Зеленская рассказала о замыслах своих будущих проектов, а также пригласила первую леди Франции посетить Украину.

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Напомним, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом, в рамках которого он встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также представителями местного бизнеса.

Теги:   Бриджит Макрон Франция Елена Зеленская

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