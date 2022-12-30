Зеленская рассказала, как они с мужем готовили ее выступление в Конгрессе США 30 декабря, 21:36 Первая леди Украины Елена Зеленская в Конгрессе США (Фото:Офис президента)

Первая леди Елена Зеленская рассказала о своей дипломатической работе после начала полномасштабной войны и о подготовке к выступлению в Конгрессе США.

В интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку Елена Зеленская сказала, что после 24 февраля жизнь каждого украинца изменилась, и «каждый, у кого есть голос», должен был говорить о происходящем в Украине. Первая леди отметила, что делала это с первых недель — сначала через письменные интервью, потом — через онлайн-выступления.



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«Для меня было очень важно, чтобы все, кто считал, что война где-то далеко, ощутили, что она недалеко… Что она касается каждого, что современная цивилизованная страна в центре Европы страдает от ужасной, шокирующей агрессии», — подчеркнула Зеленская.

Первая леди добавила, что когда ее пригласили выступить в Конгрессе США, она переживала из-за огромной ответственности.

«Я не профессиональный дипломат, и только понимание ситуации не дает тебе возможности достичь цели. А цель была — нужно было еще раз их объединить вокруг Украины. Конечно, президент работал со мной перед выездом, мы вместе разрабатывали концепцию моего выступления, вместе думали, какими словами и как я должна донести нашу мысль до конгрессменов. Мне кажется, что удалось… Я говорила правду такими словами, какими хотела», — рассказала она.

Во время выступления в Конгрессе США 20 июля Елена Зеленская рассказала истории украинцев, погибших и пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии, и поблагодарила США за поддержку Украины. Она подчеркнула, что война еще не закончилась, и попросила у США оружие и ПВО, которые помогут остановить российский террор.