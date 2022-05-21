«Началось». Елена Зеленская рассказала, как семья президента узнала о начале вторжения РФ в Украину 21 мая, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Елена и Владимир Зеленские (Фото:president.gov.ua)

Рано утром 24 февраля семья президента Украины Владимира Зеленского проснулась дома от первых взрывов в связи с наступлением России.

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Об этом первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в интервью телеканалу Украина 24.

Она рассказала, что когда близкие президента проснулись после первых взрывов, он уже одет.

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«Он был в костюме, но без галстука. Он просто сказал: Началось» — говорит Зеленская. После этого она видела мужа только по телевизору, так как он сразу переехал на Банковую.

Также Владимир и Елена Зеленские решили сразу рассказать детям правду о войне России против Украины.

«Им нужно было что-то объяснить, когда ты их разбудил в 4 утра и сказал: Давайте на всякий случай соберем вещи. Но они меня даже удивили. Я пыталась быть энергичной, веселой, вроде ничего такого не произошло. И они дисциплинированно выполняли все мои указания, быстро собирались», — рассказала первая леди.

Уже со временем к детям президентской четы пришло понимание, что они еще долго могут не увидеть отца.

«Были слезы несколько раз. Но все же они держатся. Молодцы. Как отец. Зная, что он выдержит, и они выдержат», — отметила Елена Зеленская.

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