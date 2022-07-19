Елена Зеленская встретилась в Вашингтоне с Блинкеном и выступит в Конгрессе 19 июля, 05:26 Елена Зеленская и Энтони Блинкен (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

В понедельник, 18 июля, первая леди Украины Елена Зеленская посетила США, где уже успела провести встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

«Мирно летают пассажирские самолеты, люди не пугаются сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где это возможно. Но я сейчас в США как раз для того чтобы это стало возможным и в Украине. Я здесь по приглашению первой леди Джилл Байден», — сообщила Зеленская.

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Первая леди Украины отметила, что будет в США говорить о потребностях Украины в борьбе против российской агрессии.

«Уже встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно того, что, цитирую: „суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин“, остается неизменной», — заявила Зеленская.

Также телеканал CNN сообщает, что завтра Елена Зеленская выступит с обращением в Конгрессе США.

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