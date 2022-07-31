Сердце мира бьется в Украине. Колонка Елены Зеленской

31 июля, 10:01
Елена Зеленская (Фото:Предоставлено пресс-службой Елены Зеленской)

Елена Зеленская (Фото:Предоставлено пресс-службой Елены Зеленской)

Организаторы колебались, проводить ли Саммит первых леди и джентльменов в опасных условиях посреди войны, отказаться от этого мероприятия означало бы отложить жизнь, пойти на поводу у врага, то есть сдаться. Об этом, подводя итоги Саммита, пишет первая леди Украины Елена Зеленская в колонке для НВ.

…С момента принятия решения о проведении второго Саммита первых леди и джентльменов до его реализации прошел всего месяц. Это гораздо меньше времени, чем в прошлом году, но этого оказалось достаточно, чтобы сплотить мир вокруг темы будущего Украины.

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В прошлом году, когда рождалась идея формата Саммита первых леди и джентльменов, мы думали о том, что мир сталкивается сейчас с невиданными кризисами и что приобщаться к преодолению этих кризисов обязательно должны первые леди и джентльмены, имеющие в своих руках «мягкую силу» влияния через гуманитарные и социальные проекты.

В 2021 году мы посвятили мероприятие поиску ответов на вызовы, которые бросил миру COVID-19. В этом году перед нами предстал не просто новый кризис — война.

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Сказать, что мы не колебались, проводить ли Саммит посреди войны, было бы неправдой. Конечно, думали отложить его на послевоенное время. Но это значило бы отложить жизнь. Пойти на поводу у врага, который уже пять месяцев ведет ничем не спровоцированную войну, убивает людей, уничтожает их дома, разрушает мечты и планы. Не провести Саммит означало бы пренебречь возможностью вспомнить истории борьбы людей за свою свободу и независимость. Словом, не провести Саммит означало бы сдаться.

Потому мы решили действовать. Нашей целью было провести мероприятие, которое решит две основные задачи: еще раз привлечет мир к беспрецедентно жестокой, сокрушительной войне и принесет реальную пользу украинцам.

Мы очертили четыре основных темы, к обсуждению которых предложили присоединиться первым леди и джентльменам мира, украинским экспертам и экспертам из международных организаций, актерам, писателям, историкам и людям других профессий.

Со всеми ими мы хотели поговорить о тех, кто вынужденно уехал из дома. О тех, кто покинул свои любимые школы и детсады. О тех, кто испытывает страшные депрессии. О тех, кто пострадал физически. И о тех, на чьи хрупкие плечи легла большая ноша войны.

Мы хотели поговорить о женщинах, детях и мужчинах. Мы хотели поговорить о людях и их будущем. Это был наш план.

Мы разослали приглашение, и подтверждения стали поступать одно за другим. Первой, кто одобрительно ответил на наше письмо, стала первая леди Литвы. В этот же день к нам присоединились первые леди США, Латвии и Польши. Со временем — другие. Всего на Саммите собрались 22 первых леди мира. Кроме них, к событию изъявили желание приобщиться более 40 спикеров. Дэвид Бекхэм и Эван Макгрегор — послы доброй воли ЮНИСЕФ, актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, Ричард Гир и Лиев Шрайбер. А также Андрей Шевченко и Элина Свитолина, Элизабет Трасс, Шарль Мишель, Анджей Дуда и множество других влиятельных людей.

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К сожалению, пригласить всех гостей в Киев в нынешних условиях было невозможно. Более того, из соображений безопасности мы до последнего скрывали даже город и место проведения Саммита — это мировой памятник культуры София Киевская. Мы поступали так, как от нас требовала ситуация. Поэтому через несколько недель мы «построили» телемост, объединивший Украину с миром. Мы разместили студии в Польше, Бельгии, США и Великобритании и пригласили туда спикеров.

Чтобы выступили все желающие, нам пришлось увеличить эфирное время мероприятия с четырех до шести часов. Шесть часов диалога об Украине и мире. Шесть часов планирования будущего.

23 июля мы провели второй Саммит первых леди и джентльменов. Саммит стал первым с начала войны крупным международным мероприятием, которое прошло в Украине. Он показал, что мы не ждем, пока закончится война, мы живем, планируем, мечтаем, строим свое будущее уже сейчас. И рядом с нами — весь цивилизованный демократический мир.

Накануне Саммита мы объявили сбор средств на столь необходимые Украине автомобили скорой медицинской помощи. И собрали. Уже собрали $5,4 млн. На эти деньги мы сможем приобрести не менее 54 реанимобилей.

Сегодня я хочу подвести итог этому Саммиту. Сейчас, вспоминая день мероприятия, я чувствую себя благодарной.

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23 июля я сидела рядом с невероятными украинцами, поступками и речами которых я горжусь. Я уверена: все, кто смотрел Саммит по телевидению или онлайн, все, кто слушали Федора Шандора, Марину Вязовскую, Дмитрия Кулебу, Виктора Ляшко, Ксению Возницыну, Игоря Ключника, Дарью Герасимчук, Михаила Федорова и многих других, чувствовали гордость за них.

23 июля я сидела среди первых леди — сильных и благородных, уже пять месяцев поддерживающих Украину. Их страны оказывают гуманитарную помощь, забирают детей и взрослых для лечения, разрабатывают образовательные и интеграционные программы.

23 июля я сидела среди спикеров, чей опыт и слова поддержки вдохновляют. Их добрая воля, добрые поступки и дела не дают миру забыть о войне и необходимости помогать.

23 июля я сидела в зале среди людей, исполненных веры и надежды, с мыслями о самом светлом и счастливом будущем, которого эти люди заслуживают.

Да, сердце мира бьется в Украине…

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Колонка Елена Зеленская саммит первых леди и джентльменов

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