Место проведения Саммита первых леди и джентльменов держали в тайне до последнего — Елена Зеленская 1 августа, 13:22 Елена Зеленская выступает на саммите первых леди и джентльменов (Фото:president.gov.ua)

Первая леди Украины Елена Зеленская в колонке для НВ рассказала, что место проведения Саммита первых леди и джентльменов из-за войны скрывали до последнего момента.

«К сожалению, пригласить всех гостей в Киев в нынешних условиях было невозможно. Более того, из соображений безопасности мы до последнего скрывали даже город и место проведения Саммита — это мировой памятник культуры София Киевская. Мы поступали так, как от нас требовала ситуация. Поэтому через несколько недель мы „построили“ телемост, объединивший Украину с миром. Мы разместили студии в Польше, Бельгии, США и Великобритании и пригласили туда спикеров», — написала первая леди.

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Она отметила, что эфирное время мероприятия пришлось увеличить с четырех до шести часов, чтобы могли выступить все желающие.

Второй саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве в Софии Киевской 23 июля.

Открыла саммит первая леди Украины Елена Зеленская.

В Киев на саммит прибыли первые леди Латвии Андра Левите и Литвы Диана Науседене, а известный британский журналист Пирс Морган стал модератором.

Серце світу б'ється в Україні — так называлась первая панель саммита, Вимушені переселенці. Солідарність без кордонів — вторая. Среди спикеров были также мировые знаменитости — Ричард Гир, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Дэвид Бекхэм и другие.

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