«Украина — это не только о войне». Елена Зеленская о важности дипломатии гуманизма во время войны — колонка первой леди 23 декабря, 12:54 Для своей защиты культура должна выходить во внешний мир и распространяться как можно дальше, убеждена Елена Зеленская (Фото:ОП)

Защищать украинскую культуру во время войны так же важно, как и защищать каждого украинца, пишет в своей колонке для НВ первая леди Украины Елена Зеленская.

Культура во время войны. Мало кто в самом начале вторжения полагал, что культура еще актуальна, что для нее вообще осталось место. Неотложной задачей было выжить физически. А потом мы увидели, как враг разрушает наши музеи, начиная с музеев Сковороды и Примаченко и заканчивая обворованными музеями Херсона. Мы увидели, как российские захватчики бомбят мариупольский театр, невзирая ни на назначение заведения, ни на надпись «Дети». Как грабят то, что собирали поколения в музеях Херсона. И отнюдь вопиющее, как убивают тех, кто создает эту культуру. Самая свежая рана — гибель детского писателя Владимира Вакуленко в Изюме.



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После этого ответ на вопрос «А ко времени ли культура?» уже однозначен. Ко времени — возможно, даже как никогда раньше. Культура и есть мы. Даже когда не осознаем этого. Враг безошибочно ощущает эту связь, сознательно пытаясь уничтожить не только нас, но и наше духовное наследие. Так что защищать культуру так же важно, как и защищать каждого украинца. А для сохранения культуры требуются не только бункеры.

Порой для своей защиты культура должна выходить во внешний мир и распространяться как можно дальше. Это и есть миссия современной дипломатии в противовес российскому антигуманизму — расширить нашу культуру по миру так, чтобы ее невозможно было уничтожить, ибо она станет частью мира.

Один из таких проектов, «Українська книжкова поличка», планировался еще до вторжения. Его целью было глубже ознакомить мир с нашей литературой, философией, историей через ведущие библиотеки.

Фото: ОП

Но во время войны мы осознали, что этот проект стал крайне важным. Благодаря ему книги, за которыми охотится захватчик, спасаются и получают новую жизнь, новых читателей. В то же время он противодействует пропаганде, ведь, как известно, в библиотеках мира продолжает сохраняться большое количество российской пропагандистской литературы, а фонд украинских книг, за редким исключением, довольно устаревший.

За последние месяцы «Украинская книжная полочка» появилась более чем в 20 странах мира, в том числе в Австрии, Эстонии, Латвии, Литве, Нидерландах, Словакии, Турции, Чехии, Франции, Греции. Была рада лично открыть такую полочку в Польше и Германии.

Другим проектом стали аудиогиды на украинском языке в ведущих достопримечательностях мира. До полномасштабного наступления мы запустили их более 35. Но за 10 месяцев, в течение которых Россия ведет против нас захватническую войну, значение и смысл проекта изменились. Наши аудиогиды стали признаком того, что у Украины и цивилизованного мира есть общий язык — язык искусства и культуры. В то время как Россия говорит на языке разрушения, мы говорим на языке цивилизации и сохранения самого ценного.

Инфографика: ОП

Сегодня наших аудиогидов стало больше: на украинском заговорил Национальный музей Чехии. Особенно приятно для меня то, что этот гид готовился с помощью нашего Музея Дм. Яворницкого в Днепре. На украинском можно послушать и экскурсию в Музее иммиграции в бразильском Сан-Паулу. Аудиогид рассказывает историю 60 национальностей, в том числе и украинцев, которые в ХІХ и ХХ веках прибывали в эту страну, некоторые из них — спасаясь от тогдашних войн.



Заработал аудиогид и в одной из самых выдающихся достопримечательностей австрийской и европейской истории — Дворце Шенбрунн в Вене. На украинском заговорили аудиогиды в Азербайджане (Историко-художественный заповедник «Гобустан»), Словакии (Собор Святого Мартина в Братиславе), Норвегии (аудиогид автобусного туристического маршрута Hop-on Hop-off в Осло), Литве (Национальный музей «Дворец Великих князей Литовских»). Первый в Индонезии и регионе украиноязычный аудиогид появился в храме Улувату на Бали. Недавно в рамках проекта стартовал 54-й украиноязычный аудиогид в 35-й стране мира. Самым новым стал аудиогид на украинском языке в Национальном музее Катара.



Для миллионов украинцев, расселенных по миру из-за российского вторжения, гиды и книги — это приближение к родине. Мы еще не можем вернуть наших временных переселенцев в родные дома, но можем сделать так, чтобы родина пришла к ним как культура и родное слово.



Мы работаем над тем, чтобы как можно больше стран заговорили с украинцами на родном языке. Чтобы каждая мама, как бы далеко от дома она ни оказалась, могла почитать ребенку книгу на украинском.

Этому посвящен еще один проект публичной дипломатии — «Книжки без кордонів». В партнерстве со странами, приютившими временно перемещенных украинцев, печатаем книги украинских авторов по оригинальным макетам отечественных издательств. За время существования проекта издали и передали детям из семей вынужденных переселенцев около 280 тыс. украинских книг. Они стали своеобразным клубом, объединившим маленьких украинцев из разных стран.

Фото: ОП

Ежедневно мы доносим миру важную весть: Украина — это не только о войне и героическом сопротивлении агрессору, она — и о великой культуре, без которой мир был бы гораздо скуднее (вспомним нашего «Щедрика», только что отпраздновавшего столетие на сцене Карнеги-холла). Украина — о ценностях и человеческих связях, человекоцентричности, неоспоримой ценности человеческой жизни и уважении к ее потребностям. О гуманизме во всем.