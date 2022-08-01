Можно купить не менее 54 реанимобилей. Елена Зеленская сообщила, сколько средств собрал Саммит первых леди и джентльменов

1 августа, 14:26
В результате сбора средств, объявленного накануне Самита первых леди и джентльменов, удалось собрать $5,4 млн (Фото:president.gov.ua)

В результате сбора средств, объявленного накануне Самита первых леди и джентльменов, удалось собрать $5,4 млн (Фото:president.gov.ua)

Первая леди Украины Елена Зеленская в колонке для НВ сообщила, что в результате сбора средств на автомобили скорой помощи, объявленного накануне Саммита первых леди и джентльменов, удалось собрать уже $5,4 млн.

«На эти деньги мы сможем приобрести не менее 54 реанимобилей», — написала она.

23 июля Зеленская сообщала, что участники Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве собрали $3,2 миллиона на реанимационные автомобили.

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В субботу, 23 июля, в Софии Киевской прошел второй Саммит первых леди и джентльменов. Открыла саммит первая леди Украины Елена Зеленская.

В Киев на саммит прибыли первые леди Латвии Андра Левите и Литвы Диана Науседене, а известный британский журналист Пирс Морган стал модератором.

Серце світу б'ється в Україні — так называлась первая панель саммита, Вимушені переселенці. Солідарність без кордонів — вторая. Среди спикеров были также мировые знаменитости — Ричард Гир, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Дэвид Бекхэм и другие.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Реанимобиль Елена Зеленская саммит первых леди и джентльменов

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