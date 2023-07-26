Связи с СБУ, скандалы с подчиненными и шпионские страсти. С каким опытом Елена Дума возглавила одиозное Агентство по розыску активов 26 июля, 09:20 NV Премиум Елена Дума, глава АРМА с 30 июня (Фото:Елена Дума / Facebook)

12 мест работы, отсутствие системных результатов, конфликты и странные связи. Карьера новой руководительницы АРМА Елены Думы похожа на путь ловкого чиновника, который с годами превратился в техническую фигуру, близкую к постсоветским спецслужбам.

30 июня Кабмин назначил 43-летнюю Елену Думу руководителем нацагентства по розыску активов (АРМА). Просто сейчас это — один из самых скандальных государственных органов, который за бездействие и непрозрачность действий критикуют все — депутаты ВР, бизнес и общественный сектор.



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Но и очень ценный, в прямом смысле. Именно АРМА разыскивает и аккумулирует миллиардные активы подсанкционных российских и белорусских бизнесменов, а также отдельных украинских олигархов — Михаила Фридмана, Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.



Появление новой руководительницы моментально вызвало шум среди антикоррупционной среды и обеспокоенность союзников. Назначение Думы лопнуло терпение даже политкорректным представителям Tsparency International Ukraine (TI), которые много лет подбирали слова для публичных комментариев. Утверждение Думы там назвали «ошибочным», подчеркнув, что это кадровое назначение «может поставить крест на АРМА».

Главный аргумент: Дума работала в социальной и экологической сферах и не имеет управленческого опыта в органах уголовной юстиции, а также является политически ангажированной, потому что в 2019 году организовала митинг в поддержку Владимира Зеленского.

Критики назначения также упоминают ее возможные контакты с Олегом Кулиничем, экс-главой крымского управления СБУ, задержанного по подозрению в госизмене в пользу России.

Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции обратил внимание, что в 2020 году Дума участвовала в информационно-психологической спецоперации (ИПСО) против Украины, когда появилась на совместной пресс-конференции с Сэмом Кислиным — финансовым донором Рудольфа Джулиани, адвоката Дональда Трампа.

Впоследствии Александр Леменов, председатель правления StateWatсh недипломатично назвал Думу «агентом пророссийских влияний». Международные партнеры устами Большой семерки опубликовали короткий твит с замечаниями к процедуре конкурса.

Но решение уже было принято.



Как на это реагирует сама Дума? Новоизбранная руководительница АРМА записала несколькоминутное видео, в котором обвинила Шабунина с Леменовым в заказной кампании против себя.

NV пообщался с более чем десятком политиков, экс-чиновников, сотрудников правоохранительных органов и задал вопрос самой чиновнице, чтобы разобраться: справедливы ли обвинения в адрес Думы, может ли кто-то влиять на ее работу во главе агентства и каким в целом является политический портрет новой руководительницы АРМА.

Спойлер: не обошлось без сюрпризов.



Связи со спецслужбами





В апреле 2019 года под офисом предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского проходила необычная акция.

Несколько сотен пенсионеров и студентов, которых собрали малоизвестные профсоюзы и общественные организации, держали немногочисленные патриотические лозунги. Организаторы митинга поочередно брали слово, выступая за все хорошее и против всего плохого. Плохое — от потери Крыма в 2014 году до коррупционных схем в энергетике, оборонке и АПК — напоминало тезисы оппонентов тогдашнего президента Петра Порошенко, которыми уничтожали его рейтинг.



«Мы имеем такие резонансные громкие дела, как Роттердам плюс, как Свинарчуки-Гладковские, дела, связанные с хищением бюджета в аграрной сфере и раздачей сельскохозяйственных дотаций одним и тем же лицам, приближенным к действующему президенту Украины», — декламировала в мегафон лидер акции Елена Дума, которая представляла профсоюз Рідна Земля. Какое отношение к этим уголовным делам имели профсоюзы, она не уточнила.

Сюрреализма добавлял тот факт, что сама Дума в то время занимала должность директора департамента в Минэкологии и, очевидно, могла нарушать закон, запрещающий госслужащим заниматься политической агитацией.

В конце концов к митингующим вышел глава штаба Зеленского Иван Баканов и провел Думу с сопровождающими в здание.



« Иван, очень прошу вас прочитать, — обратилась Дума к Баканову во время встречи в Зе-штабе и передала ему экземпляр толстенного компромата с перечнем лиц, которые, по ее мнению, допустили аннексию Крыма. — Даже не для того, чтобы кому-то это рассказать, а чтобы самому владеть такой информацией. Вот это [документы] уже является историей нашего государства».