Токсичные контакты. Елена Дума прокомментировала знакомство с Олегом Кулиничем, обвиненным в госизмене экс-сотрудником СБУ 26 июля, 16:10 Елена Дума (Фото:Елена Дума via Facebook)

Елена Дума, председатель нацагентства по вопросам выявления розыска и управления активами (АРМА) отрицает, что была в романтических отношениях с Олегом Кулиничем, однако не опровергла, что была с ним знакома.

Об этом она рассказала в ответ на запрос NV.



Источники NV в правоохранительных органах рассказали, что ранее Дума могла поддерживать романтические отношения с Олегом Кулиничем — сейчас подозреваемым в госизмене.



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Елена Дума в комментарии NV отрицала, что была в романтических отношениях с Кулиничем, однако не опровергла, что была с ним знакома.



NV также спросил руководительницу АРМА, приобщал ли Кулинич ее к негласным действиям в пользу СБУ или других спецслужб.



«Никаких подобных фактов не было», — заверила Дума. В СБУ NV сообщили, что Дума никогда у них не работала. В то же время не разъяснили, получила ли Дума доступ к информации с ограниченным доступом как руководитель государственного органа и проходила ли специальную проверку перед назначением.



Известно, что Кулинич занимал должность советника экс-главы СБУ Ивана Баканова по особым вопросам и был главой Крымского главка. В июле 2022 года Кулинича задержали сотрудники ГБР по подозрению в госизмене.



Дополнительно, экс-чиновник одной из госструктур, где в течение карьеры работала Елена Дума, на правах анонимности сообщил редакции, что Дума появилась в этом органе власти по протекции из Службы безопасности.



«Она очень сложный человек в общении. Нам сказали, что ее поставила СБУ с аргументами, что ее направление лежит в сфере нацбезопасности», — пояснил экс-чиновник одного из центральных органов власти.



Кроме того, по информации собеседника NV в СБУ, сейчас Дума может быть связана с главным управлением «И», который возглавляет влиятельный работник ведомства Артем Шило.



После увольнения со службы в 2021 году, Шило был советником Офиса президента. Он также был одним из гостей на дне рождения Олега Татарова, заместителя руководителя Офиса президента среди кучи других правоохранителей. Теперь Шило вернулся в СБУ, а его управление занимается контрразведкой на объектах критической инфраструктуры и «дерусификацией отдельных отраслей экономики». Примечательно, что эта функция АРМА также является одной из выдающихся во время войны.