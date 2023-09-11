Бумажной работы в армии должно стать значительно меньше — Зеленский 11 сентября, 22:43 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 сентября, провел совещание с новым министром обороны Рустемом Умеровым и вице-премьером, главой Министерства цифровой трансформации Михаилом Федоровым, на котором обсуждали, в частности, цифровизацию в армии.

В вечернем обращении глава государства заявил, что совещание касалось прозрачности обеспечения украинских военнослужащих.



«Конкретные потребности наших боевых бригад — они должны обеспечиваться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Вообще бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на „нуле“», — сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Минобороны сейчас перезапускает систему учета, и Минцифры в этом помогает.

Зеленский также рассказал о совещании с представителями правоохранительного сектора и анонсировал «новые шаги» в вопросе «защиты интересов общества» «от тех, кто ставит интересы кошелька выше, чем общественные нормы и правила».

Министр обороны Рустем Умеров после своего назначения говорил, что ведомство намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, цифровизовать военно-врачебные комиссии (ВВК), а также провести аудит всех направлений ведомства.