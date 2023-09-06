Просто «испарились». Активисты Чесно назвали всех нардепов, которые провалили голосование за публичное декларирование 6 сентября, 15:57 Рада вернула электронные декларации в целом, но публичными они не будут еще год (Фото:NV)

Часть нардепов, которые присутствовали в Верховной Раде во время голосования за возвращение электронных деклараций, просто «испарились» в момент голосования за поправку, которая могла снова сделать декларации публичными.

Как говорится в материале движения Чесно, во время голосования за поправку 371 37 нардепов от Слуги народа (16%) во главе с главой фракции Давидом Арахамией просто вытащили карточки и якобы отсутствовали. Еще 55 «слуг» (23%) имели карточку в слоте, однако просто «не голосовали».

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Активисты отмечают, что двое нардепов голосовали против открытия реестра деклараций — это Дмитрий Микиша и Николай Тищенко, которого недавно исключили из фракции после поездки в Таиланд во время войны.

За открытие реестра деклараций не голосовало значительное количество нардепов из разных фракций и групп, неоднократно фигурировавших по антикоррупционным расследованиям. В частности, это Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Александр Дубинский, Александр Юрченко, Юрий Камельчук, Сергей Кузьминых, Михаил Волынец и

Фото: Чесно

В материале Чесно также говорится, что 44 народных депутата (11% от общего состава парламента) «испарились» и не поддержали в целом евроинтеграционный законопроект о возобновлении декларирования в условиях военного положения во втором чтении.

В то же время, эти нардепы голосовали «за» рассмотрение других вопросов повестки дня на заседании парламента. Также их карточка могла находиться в слоте на рабочем месте и отражала результат «не голосовал».

Фото: Чесно

5 сентября Верховная Рада Украины возобновила электронное декларирование. За это решение проголосовали 329 депутатов. При этом главная правка 371 об открытии деклараций не набрала голосов. За нее проголосовали 199 депутатов.

Таким образом реестр будет закрыт. Если президент Владимир Зеленский подпишет этот закон, информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год.

В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не позволит контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендации постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПД призвал президента вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.