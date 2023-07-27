В Раду внесли законопроект о возобновлении е-декларирования: что он предусматривает 27 июля, 11:15 Депутаты предлагают вернуть е-декларирование в Украине (Фото:НАПК)

В Верховную Раду внесли законопроект № 9534 о восстановлении электронных деклараций чиновников. Согласно ему, их нужно подавать не только за этот год, но и за предыдущие.



Законопроект предусматривает, что декларации будут в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Но без:



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регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины;

места жительства;

даты рождения;

местонахождения объектов, которые указаны в декларации;

номера счета в банковском или другом финучреждении;

данных о населенных пунктах, где расположены указанные в декларации объекты или место фактического проживания/зарегистрированное место жительства;

ФИО всех других лиц указанных в декларации ( кроме субъекта декларирования).

Последние будут иметь доступ к сведениям о них и членах их семей из справочных систем, реестров, банков данных.

Что касается военных, то некоторые из них станут субъектами е-декларирования. Среди них те, кто:

служит на территориях, где ведутся активные боевые действия;

находятся на временно оккупированных территориях;

принимают непосредственное участие в боевых действиях;

являются сотрудниками органов, которые ведут разведывательную и/или контрразведывательную деятельность и непосредственно участвуют в проведении разведывательных мероприятий;

направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Бойцы должны подать декларацию в течение 90 дней со дня:

определения даты завершения боевых действий;

завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых они находились;

возвращения в пункт постоянной дислокации или место постоянной работы ( кроме ротации);

кроме ротации); прекращения или отмены военного положения.

В части имущества уточняются данные о необходимости декларирования объекта, находившегося во владении. Его указывают в декларации, если им владели или пользовались не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода. Еще одно условие — рыночная стоимость пользования таким объектом в течение соответствующего периода превышает 50 прожиточных минимумов (за 2022 год это — 124 050 гривен).

Также должны возобновиться спецпроверки, в том числе и для тех, кого назначили без них.

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.