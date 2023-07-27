В Раду внесли законопроект о возобновлении е-декларирования: что он предусматривает
Депутаты предлагают вернуть е-декларирование в Украине (Фото:НАПК)
В Верховную Раду внесли законопроект № 9534 о восстановлении электронных деклараций чиновников. Согласно ему, их нужно подавать не только за этот год, но и за предыдущие.
Законопроект предусматривает, что декларации будут в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Но без:
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины;
- места жительства;
- даты рождения;
- местонахождения объектов, которые указаны в декларации;
- номера счета в банковском или другом финучреждении;
- данных о населенных пунктах, где расположены указанные в декларации объекты или место фактического проживания/зарегистрированное место жительства;
- ФИО всех других лиц указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).
Последние будут иметь доступ к сведениям о них и членах их семей из справочных систем, реестров, банков данных.
Что касается военных, то некоторые из них станут субъектами е-декларирования. Среди них те, кто:
- служит на территориях, где ведутся активные боевые действия;
- находятся на временно оккупированных территориях;
- принимают непосредственное участие в боевых действиях;
- являются сотрудниками органов, которые ведут разведывательную и/или контрразведывательную деятельность и непосредственно участвуют в проведении разведывательных мероприятий;
- направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Бойцы должны подать декларацию в течение 90 дней со дня:
- определения даты завершения боевых действий;
- завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых они находились;
- возвращения в пункт постоянной дислокации или место постоянной работы (кроме ротации);
- прекращения или отмены военного положения.
В части имущества уточняются данные о необходимости декларирования объекта, находившегося во владении. Его указывают в декларации, если им владели или пользовались не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода. Еще одно условие — рыночная стоимость пользования таким объектом в течение соответствующего периода превышает 50 прожиточных минимумов (за 2022 год это — 124 050 гривен).
Также должны возобновиться спецпроверки, в том числе и для тех, кого назначили без них.
После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.