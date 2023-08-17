В ближайшие недели возобновят е-декларирование для чиновников и депутатов — вице-спикер Рады

17 августа, 16:23
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Депутаты предлагают вернуть е-декларирование в Украине (Фото:НАПК)

Депутаты предлагают вернуть е-декларирование в Украине (Фото:НАПК)

В ближайшие несколько недель Верховная Рада возобновит электронное декларирование для должностных лиц и депутатов.

Об этом сообщил первый вице-спикер Рады от Слуги народа Александр Корниенко в комментарии Суспільному.

«Мы возобновим декларирование, я думаю, это будет в ближайшие несколько недель. Мы также возобновим декларирование, отчетность политических партий», — сказал он.

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Чиновник сообщил, что восстановление е-декларирования предоставит «серьезный массив данных» для Национального агентства по предотвращению коррупции. Он добавил, что ведомство сможет проверять декларации должностных лиц и депутатов, исследовать их образ жизни.

На вопрос, будут ли в Слуге народа проводить проверку депутатов на коррупционную деятельность, он ответил, что этим занимаются правоохранители.

По словам Корниенко, они уже расследуют все случаи правонарушений, в которых подозревают нардепов и от Слуги народа, и от других партий.

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.

27 июля Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Верховная Рада Электронное декларирование Е-декларирование Декларирование

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