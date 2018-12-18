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Ельченко объяснил, почему резолюцию ООН по Крыму принимали двумя третями голосов

Сегодня, 04:39
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Владимир Ельченко рассказал, как РФ пыталась "размыть" резолюцию ООН по Крыму

Украина сама предложила Генассамблее принимать резолюцию по милитаризации Россией Крыма двумя третями голосов, а не простым большинством, чтобы "нивелировать угрозу принятия поправок группой друзей России".

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в кулуарах Генассамблеи, пишет Укринформ.

По его словам, такая процедура возможна для резолюций, касающихся международного мира и безопасности. Благодаря такому "шагу на опережение" удалось нивелировать угрозу принятия правок "группой друзей России", отметил дипломат.

"Мы прекрасно понимали, что этого значительно труднее добиться, чем простым большинством, которую мы имели в любом случае" - отметил Ельченко.

Он пояснил, что поправки, которые пытались внести группа союзников России (Иран, Венесуэла, Сирия, Никарагуа) были специально выписаны очень запутанно, с призывами к "обеим сторонам воздержаться от эскалации" и тому подобное, чтобы страны, которые не разобрались в ситуации, могли проголосовать "за". Правки были направлены на то, чтобы "размыть" смысл резолюции. Однако они были отклонены залом голосований.

 

"Была опасность что много стран могут проголосовать "за" эти поправки. Но сознательно подняв планку до двух третей, мы показали Генеральной ассамблеи ООН, что мы не боимся результата... Украина уверена в своих силах", - отметил он.

Напомним, 17 декабря, Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей.Во время голосования 66 стран-членов проголосовали "за", 19 - "против", 72 - воздержались.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

 

Теги:   Владимир Ельченко Генассамблея ООН Резолюция Крым Россия

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