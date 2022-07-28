В Раду внесли законопроект об экзаменах для получения украинского гражданства 28 июля, 18:51 Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Верховной Раде в четверг, 28 июля, зарегистрировали законопроект о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект № 7606 внес премьер-министр Денис Шмыгаль. Он предусматривает сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком для получения гражданства.



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Глава Кабмина в Telegram-канале уточнил, что те, кто получит гражданство за заслуги перед Украиной, или те, кто служит в ВСУ, должны будут сдать экзамены в течение двух лет с момента получения гражданства.



"…Мы не позволим врагам и недругам украсть или стереть нашу историю, обесценить подвиги наших воинов, художников, ученых, подвиги нашего украинского государства. Гражданство Украины — это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам нашей страны", — добавил Шмыгаль.

11 июля президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. Он обратился к премьеру с просьбой проработать вопрос введения обязательного экзамена.

Сейчас одним из требований получения гражданства Украины иностранцами является уровень владения государственным языком.

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