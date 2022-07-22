«Шанс не допустить катастрофы». Зеленский прокомментировал соглашение о «зерновых коридорах» 22 июля, 22:51 Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта зерна через Черное море (Фото:Valentyn Ogirenko/File Photo/Reuters)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 22 июля, прокомментировал подписание соглашения о разблокировке черноморского экспорта украинского зерна.

Глава государства напомнил, что страна-агрессор Россия с первого дня полномасштабного вторжения делала все, чтобы не просто закрыть Украине доступ к морю, а и уничтожить потенциал экспорта нашей страны — портовую инфраструктуру, железную дорогу, склады и элеваторы.



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«Мы этого не разрешили. И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них необходимую защиту. Это отработано с нашими военными и с нашей разведкой. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам… Текст подписанного сегодня документа опубликован и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они полностью отвечают интересам Украины», — подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что на экспорт пойдут около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых, также можно будет реализовать урожай этого года. Сейчас у Украины в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов.



«Наконец есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы — голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают», — добавил он.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

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