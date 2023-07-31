Украина договорилась с Хорватией об использовании портов Адриатического моря для экспорта зерна — МИД

31 июля, 18:42
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился с хорватским коллегой Гордоном Гирличем-Радманом об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью», — сообщил украинский министр.

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Кулеба добавил, что каждый вклад в разблокирование экспорта, каждые открытые двери — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Он также поблагодарил Хорватию за конструктивную помощь.

Министры обсудили также военную помощь Загреба Киеву. Кулеба сообщил, что есть «конкретные договоренности, которые вскоре будут реализованы».

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19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины.

28 июля Государственная пограничная служба обнародовала видео, на котором слышно, как российский корабль угрожает гражданскому судну в Черном море.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Хорватия Экспорт Адриатическое море экспорт зерна

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