Украина договорилась с Хорватией об использовании портов Адриатического моря для экспорта зерна — МИД 31 июля, 18:42 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился с хорватским коллегой Гордоном Гирличем-Радманом об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью», — сообщил украинский министр.

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Кулеба добавил, что каждый вклад в разблокирование экспорта, каждые открытые двери — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Он также поблагодарил Хорватию за конструктивную помощь.

Министры обсудили также военную помощь Загреба Киеву. Кулеба сообщил, что есть «конкретные договоренности, которые вскоре будут реализованы».

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины.

28 июля Государственная пограничная служба обнародовала видео, на котором слышно, как российский корабль угрожает гражданскому судну в Черном море.