Зеленский ответил на ложь Путина об украинском зерне 7 сентября, 23:54 Сбор урожая пшеницы в Киевской области, 9 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Президент Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, разоблачил фейк российского диктатора Владимира Путина по поводу экспорта украинского зерна.

До этого глава кремлевского режима заявил, что большая часть украинского зерна вывозится в ЕС, а не в развивающиеся страны, о которых он якобы очень заботится. Он утверждал, что из 87 судов якобы только два ушли в развивающиеся страны.

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Зеленский подчеркнул, что украинское продовольствие вывозят на три континента: 54 корабля отправлены в Азию, 16 — в Африку, 32 — в Европу, и часть этого объема потом тоже направляется в азиатские и африканские страны. Он напомнил, что инициатива по экспорту зерна — важный инструмент и для экономики Украины, и для всех партнеров Киева.

"…Правдивые слова уже давно в России на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет. К концу этого месяца из наших морских портов может быть экспортирован объем не менее 3 миллионов тонн агропродукции. И значительная часть — именно для самых бедных и нуждающихся стран. В частности, доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непростой: сначала морем, потом грузовиками. Но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода", — заявил президент Украины.



22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором. Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, который Россия до этого блокировала.

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает выйти на уровень экспорта зерна в 3 миллиона тонн ежемесячно.

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