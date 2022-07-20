Три порта. Член украинской делегации на переговорах, рассказал, как будет проходить экспорт украинского зерна

20 июля, 23:23
Российские оккупанты блокируют экспорт украинского зерна (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Российские оккупанты блокируют экспорт украинского зерна (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — Одесса, Южный и Черноморск.

Об этом заявил народный депутат, член делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров в комментарии Суспільному в среду, 20 июля.

«Экспорт будет проходить через три порта: Одесса, Южный и Черноморск, но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации Морских сил, Вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — объяснил Умеров.

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По словам народного депутата, за соблюдением безопасностных правил будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, расположенная в Стамбуле.

«Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но, что касается этих коридоров, мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет работать только мониторинговая группа со своим мандатом, и они будут проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — добавил он.

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В Министерстве обороны Турции заявили, что новые переговоры по вопросу разблокировки экспорта украинского зерна через порты в Черном море могут пройти на этой неделе. По словам министра Хулуси Акара, на повестке дня будут технические вопросы.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, во время первой встречи стороны достигли "очень существенного прогресса".

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Кто будет защищать от России украинские корабли с зерном? – Максим Паламарчук

https://www.youtube.com/embed/Oh6RY16k_Ag
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция ООН Черное море Зерно Стамбул Порты Зерновые Рустем Умеров Продовольственный кризис экспорт зерна

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