У нас не может быть иллюзий, что Россия не будет срывать украинский экспорт — Зеленский 1 августа, 23:08 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 1 августа, заявил, что страна-агрессор Россия продолжит попытки сорвать украинский экспорт.

Глава государства напомнил, что 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с 26 тоннами кукурузы, — экспорт начался, и это «можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире». По словам Зеленского, сейчас все зависит от выполнения безопасностных параметров соглашения, за которые отвечают Турция и ООН.



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«У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, которые традиционно импортировали значительные объемы украинского продовольствия.

А сейчас, в условиях чрезвычайной жары в Европе в этом году, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также для части европейских стран. Так что посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность", — отметил он.

Зеленский добавил, что очереди на отправку уже ждут 16 судов. Утром 1 августа из Одесского порта вышло судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, загруженное украинским продовольствием.

Перед этим в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.



23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.



В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».



Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции должны были создать инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.



Как будут вывозить украинское зерно под российскими ракетами? – Владимир Огрызко https://www.youtube.com/embed/KpOQS-6KSvI

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