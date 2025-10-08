Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет $35 млрд. Также он говорит, что Украина готова открыть несколько экспортных платформ оружия, но при условии контроля и защиты отечественных технологий.

Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций.

Глава государства рассказал, что говорил с представителями встречи о том, как можно увеличить способности украинского оборонно-промышленного комплекса, развивать новые направления сотрудничества и об открытии экспортных платформ оружия.

«Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже $35 млрд», — сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина готова делиться своими наработками и технологиями и развивать совместное производство.

По его словам, Киев готов к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты украинских технологий.

Экспорт украинского оружия — что известно

19 сентября Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали вопросы производства оружия. Тогда президент сообщил, что в течение двух недель будет представлен концепт трех новых экспортных платформ для украинского оружия.

Тогда же, во время общения с журналистами, президент сказал, что через десять дней презентуют концепт частичного экспорта оружия.

21 сентября Зеленский сообщил, что Украина имеет для партнеров первые предложения по экспорту отечественного оружия. В частности это касается морских дронов.

22 сентября Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

24 сентября президент заявил, что Украина решила открыть экспорт оружия, чтобы показать партнерам современные и надежные системы, которые были проверены в реальных условиях войны.

25 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет 300 технологических компаний и уже в этом году начнет экспортировать собственные дроны.

29 сентября президент заявил, что Украина работает над экспортом отечественного вооружения, которое в профиците. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам.