Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в день саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться с европейскими партнерами собственными технологиями , разработанными во время полномасштабной войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 23 октября.

«Мы рассчитываем на решение по замороженным российским активам. Это поможет не только Украине — мы готовы использовать часть этих средств вместе с европейцами, чтобы усилить Европу. У нас есть технологии, и мы готовы ими делиться с теми странами, которые помогали нам во время войны», — говорит президент.

Реклама

По словам Зеленского, у Украины есть технологии, которых нет у европейских стран, а также их практическое использование. Он отметил, что Киев готов поделиться ими и налаживать сотрудничество.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится создать с европейскими партнерами «общий большой арсенал», который станет сдерживающим фактором для РФ.

Экспорт украинского оружия — что известно

19 сентября Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали вопросы производства оружия. Тогда президент сообщил, что в течение двух недель будет представлен концепт трех новых экспортных платформ для украинского оружия.

Тогда же, во время общения с журналистами, президент сказал, что через десять дней презентуют концепт частичного экспорта оружия.

21 сентября Зеленский сообщил, что Украина имеет для партнеров первые предложения по экспорту отечественного оружия. В частности это касается морских дронов.

22 сентября Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

24 сентября президент заявил, что Украина решила открыть экспорт оружия, чтобы показать партнерам современные и надежные системы, которые были проверены в реальных условиях войны.

25 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет 300 технологических компаний и уже в этом году начнет экспортировать собственные дроны.

29 сентября президент заявил, что Украина работает над экспортом отечественного вооружения, которое в профиците. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам.

8 октября Зеленский сказал, что в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет $35 млрд. По словам президента, Украина готова открыть несколько экспортных платформ оружия, но при условии контроля и защиты отечественных технологий.