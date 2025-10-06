Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз (Фото: Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский поручил правительству, Офису президента и секретарю Совета национальной безопасности и обороны разработать и представить основные элементы программы экспорта оружия, которая сейчас имеет рабочее название Зброя.

Как сообщил глава государства во время открытия Международного форума оборонных индустрий, целью инициативы является создание новой системы экспортных возможностей.

По его словам, уже достигнуты договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, США и на Ближнем Востоке, а запустить их в работу планируют до конца года.

«Мы нуждаемся в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал. И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить. Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия — тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России потенциал украинской оборонной промышленности вырос в десятки раз.

Зеленский сообщил, что уже в следующем году объем производства дронов и ракет может достичь 35 миллиардов долларов. По словам главы государства, более 40% оружия, которое сейчас используется на фронте, изготовлено в Украине или совместно с украинскими предприятиями. Зеленский подчеркнул, что до конца года доля отечественного вооружения на фронте должна составлять не менее 50%, и эту задачу должны обеспечить производители, правительство и все ответственные учреждения.

Ранее президент Украины заявил, что Украина применяет для ударов по территории страны-агрессора России оружие собственного производства и это не только дроны. В сентябре президент сообщил, что почти 60% вооружения, которое есть в Силах обороны, украинского производства. Он также заявлял, что украинские специалисты работают над созданием дальнобойного оружия, и рассказал о положительных испытаниях.

29 сентября украинский лидер заявил, что Украина работает над экспортом отечественного вооружения, которое в профиците. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам.