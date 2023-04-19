«Они смогли переориентироваться». Как РФ продолжает использовать Черное море для экспорта нефти на фоне санкций ЕС — объясняет главред BlackSeaNews 19 апреля, 17:01 Вид на пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Российская Федерация продолжает использовать свой «теневой флот» для экспорта нефти из Черного моря несмотря на санкции ЕС, но в случае активных обращений и разоблачений — данные лазейки закрываются, рассказал Radio NV Андрей Клименко, главный редактор BlackSeaNews.

«В прошлом месяце Российская Федерация вдвое увеличила экспорт сырой нефти из Черного моря, вдвое. Но при этом мы заключили в результате своего мониторинга, что все же и Европейская комиссия и власти Греции — они сделали некоторые необходимые шаги для того, чтобы значительно сократить эту „рейдовую перевалку“ у побережья Греции», — рассказал главред BlackSeaNews.

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Как отметил эксперт, так называемая «перевалка» происходит до сих пор, но после обращений и публикаций в СМИ — подобные лазейки в санкциях закрывают

«И что касается сырой нефти, то количество, 4 танкера было только в прошлом месяце, но то, что касается перевалки нефтепродуктов, то есть дизельное топливо там в основном, разные фракции — это продолжается. И мы видим это каждый день, там десятки танкеров, которые уходят из Черного моря и „переваливают“ нефтепродукты. То есть после наших публикаций (в том числе и в греческой печати), обращений — [результаты были], но нужно продолжать», — добавил он.

«Понимаете, море это сотни километров пространства, нужно усиливать силы береговой охраны, нужно совершать много специальных действий на море, с кораблями, с военными моряками соответствующих стран — этим нужно заниматься. В целом, к сожалению, Российская Федерация смогла переориентировать свой нефтяной экспорт с традиционных рынков, в частности в 9 раз увеличился экспорт нефти в Сингапур. Что касается нефтепродуктов — посмотрим. Все эти процессы не разрешаются за день, а в течение недель, иногда месяцев», — подытожил Клименко.

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Зимой СМИ писали, что миллионы баррелей российской нефти и горючего перегружают между танкерами у берегов Греции. Это лишь один из обходных путей, используемых трейдерами для преодоления санкций Евросоюза против РФ.

Ранее в РФ заявили о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки из-за санкций против российской нефти.

В октябре прошлого года агентство Bloomberg писало, что в мире формируется «теневой флот» для перевозки нефти в пользу России.

Уже в январе агентство сообщало, что перевалка российской нефти марки Urals в море достигла рекордных значений после введения предельной цены на нее.