Только в обмен на пленных. Зеленский назвал условие для экспорта российского аммиака 16 сентября, 20:53 Президент Владимир Зеленский дает интервью Reuters, 16 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 сентября, заявил, что поддержит возобновление экспорта российского аммиака через Украину только при условии, что страна-агрессор вернет украинских военнопленных.

В интервью агентству Reuters глава украинского государства сказал, что предложил такую договоренность ООН, которая настаивает на возобновлении поставок российского аммиака из-за глобального дефицита удобрений.



Видео дня

«Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН», — уточнил Зеленский.

Президент сказал, что в ходе стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области защитники Украины взяли в плен сотни российских военнослужащих, но что Россия удерживает в плену больше украинских военных.

Ранее Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. По словам людей, проинформированных о переговорах, в случае успеха такая сделка позволит ежегодно отгружать из России 2 млн тонн аммиака на сумму около $2,4 млрд.

Накануне генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, который говорил с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что «совершенно необходимо устранить препятствия» для экспорта российских удобрений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.