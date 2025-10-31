Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест

31 октября, 18:11
Экс-мэру Одессы Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности (Фото: Национальная полиция)

Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову в пятницу, 31 октября, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязали носить электронный браслет. Об этом сообщает Суспільне.

В частности, его и еще восемь человек подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Ранее сообщалось, что прокуратура будет просить о круглосуточном домашнем аресте для Труханова, которого подозревают в служебной халатности.

28 октября экс-мэр Одессы и чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия получили подозрения в служебной халатности.

Среди фигурантов — двое заместителей Труханова, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Девяти подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек, среди которых семья с ребенком. Система водоотведения Одессы оказалась неподготовленной к стихии.

Труханов заявил, что объявленное подозрение стало для него «неожиданностью». Он говорит, что городской совет «работал по минутам» и предупреждал жителей Одессы о ливневом дожде.

Экс-мэр утверждает, что городские власти «не могли предотвратить» последствия непогоды, поскольку, по его словам, сообщение от гидрометцентра поступило уже после того, как люди погибли.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Геннадий Труханов Одесса Домашний арест Полиция Подозрение Служебная халатность

