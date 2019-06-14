Эксклюзив НВ. Как Зеленский поддерживает форму и как украинские политики массово худеют перед выборами 14 июня, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский via Facebook Владимир Зеленский и глава АП Андрей Богдан (крайний справа) в спортзале на Банковой Владимир Зеленский via Facebook

Накануне парламентских выборов и просто ради собственного удовольствия украинские политики массово худеют. Они избавляются от лишних килограммов, отказываясь от алкоголя, углеводов и усердно трудясь в спортзале, пишет журнал НВ.

Авторы: Ирина Крикуненко, Кристина Бердинских



Украинских политиков становится все меньше и меньше. Пока только в переносном смысле. Стремление стать подтянутыми и спортивными охватывает все больше представителей истеблишмента.

Разительные перемены произошли с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. За год с небольшим ему удалось постройнеть почти на 20 кг. Глава правительства уверяет: справился собственными силами, без диетологов и хирургических манипуляций.

Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба премьер-министра

«Просто взял себя в руки», — признается НВ Гройсман. И подчеркивает: в его похудении нет сенсаций. В первую очередь нужно определить приемлемый рацион питания, который будет насыщать и при этом позволит привести вес в норму, обстоятельно объясняет премьер-министр. «Некоторые вещи нужно ограничивать, — говорит он, — я не ем хлеб и не ем картошку, хотя очень ее люблю». Второй этап — добавить в свою жизнь физические нагрузки. Гройсман утверждает, что теперь, после года тренировок, может отжать от груди почти 80 кг.

Гройсман утверждает, что после года тренировок может отжать от груди почти 80 кг

Свой вес, и отнюдь не политический, теряют и другие представители власти. С серьезным количеством лишних килограммов за последние год-два попрощались глава Нафтогаза Андрей Коболев, мэр Днепра Борис Филатов, вице-премьер Павел Розенко и народный депутат Антон Геращенко.

А среди трендсеттеров направления — президент Владимир Зеленский, который, по словам его тренера Вадима Данильченко, как минимум пять раз в неделю посещает спортзал. Поэтому проблемы с лишним весом главе государства чужды и уже два года он ведет собственный спортивный влог Ze Kubiki.

И если Зеленский всегда поддерживал форму, то недавнюю потерю лишних килограммов многими политиками наблюдатели связывают с годом выборов, в частности с желанием людей власти быть современными и привлекательными перед будущими выборами в парламент.

Кубики власти

В кабинетах на Банковой спорт любят и уважают. За физической формой президента следят сразу три тренера: один отвечает за питание и фитнес, второй — за тренировки в бассейне, а третий — за тайский бокс.

Организация тренировочного процесса легла на плечи Данильченко, который тренирует Зеленского и его жену Елену более двух лет. Час спорта у главы государства начинается в 7:30 в тренажерном зале прямо в стенах Администрации президента. «Это удобно: после душа и завтрака Владимир сразу приступает к основной работе», — говорит Данильченко.

За физической формой президента Зеленского следят три тренера / Фото: Пресс-служба президента

Жим штанги от груди — в списке любимых упражнений Зеленского, а вот суперсеты на мышцы ног и пресса он делает с неохотой. «Сейчас у нас нет цели накачать мышечную массу, — объясняет тонкости президентских тренировок Данильченко. — Главное — здоровье, энергия и бодрость». А они Зеленскому нужны: по словам тренера, спит он не более шести часов в сутки вместо положенных восьми.

Час спорта у главы государства начинается в 7:30 в тренажерном зале прямо в стенах АП

Питание президента тоже находится под строгим контролем: никаких высокоуглеводных блюд, сахара, мучного, выпечки или соусов. Зато для соблюдения водного баланса — 2,5 литра воды в день.

Против бокала красного сухого вина, которое предпочитает гарант, тренер не возражает. «У нас составлен график питания на основе суточного расхода калорий, — говорит Данильченко. — Самые плотные приемы пищи — это второй завтрак после тренировки и обед».

Считает расход калорий и мэр Днепра Борис Филатов — за три месяца ему удалось сбросить 25 кг. «Скоро полет в космос, надо как‑то влезть в челнок», — говорит Филатов, который и правда собирается в космический тур и для этого даже прошел специальную подготовку в NASA.

Фото: пресс-служба Бориса Филатова

Он исключил из рациона углеводы и жареную пищу, внимательно следит за уровнем сахара в крови и полностью отказался от алкоголя, а вместе с ним и от шашлыков с друзьями.

Мэру Днепра помогают держать себя в форме бокс, беговая дорожка и фехтование японским мечом

Теперь в расписании мэра пять-шесть утренних тренировок в неделю. Помогают держать себя в форме бокс, беговая дорожка и фехтование японским мечом.

«Я в кабинете уже вообще не сижу, во время совещаний постоянно хожу по комнате, — рассказывает о своей новой жизни мэр Днепра. — Нормализовался сон: ложусь в 22:30 и в 6:30 у меня уже открываются глаза без будильника».

На убедительные 20 кг за последний год похудел глава Нафтогаза Андрей Коболев. Начал он с консультации диетолога, а затем, стремясь существенно уменьшить объем калорий, отказался от многих продуктов, в том числе от молочного и мучного, красного мяса, а также кардинально уменьшил потребление кофе и алкоголя. Теперь основу его меню составляют овощи и прочие продукты растительного происхождения плюс белое мясо, рыба или морепродукты.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев за год похудел на 20 кг / Фото: НВ

«Ну и самый главный момент — уменьшение объема пищи», — раскрывает секрет своего похудения Коболев. Вторая составляющая его новой жизни — спорт. «Я начал заниматься в спортзале, недавно еще занялся боксом», — говорит он.

А вице-премьер Павел Розенко сделал ставку исключительно на диету и достиг не меньших успехов — за полтора года он избавился почти от 30 лишних килограммов. Кроме отказа от углеводов и подсчета калорий политик практикует голодание на воде раз в неделю. «Организм достаточно быстро привык, и день голодания для меня не проблема», — рассказывает вице-премьер.

В его рационе все, что полагается худеющему: рыба, овощи, яйца, отварная курица, телятина и каши. Сладкое и жареное разрешается не чаще раза в неделю и только в первой половине дня. Еда на ночь тоже под запретом. «Сейчас я понимаю, что спорт — это следующий этап», — анонсирует очередную фазу самосовершенствования вице-премьер.

Впрочем, рекордсменом по похудению среди политиков стал не он, а народный депутат Антон Геращенко, уменьшившийся за те же полтора года со 160 до 110 кг.

Антон Геращенко похудел за полтора года со 160 до 110 кг

«Сейчас в мои старые брюки могут влезть два человека», — признается парламентарий. Свое желание похудеть он объясняет не политическими амбициями, а ухудшением здоровья: мол, несколько лет назад стало тяжело подниматься по лестнице. А теперь в его жизни появились плавание и беговая дорожка по утрам два раза в неделю. «На беговой за час прохожу 7−7,5 км в гору под уклоном 7−10 градусов, это эквивалентно подъему на гору высотой 1,5 км», — объясняет тонкости своих тренировок Геращенко.

Политик научился обходиться без сладкого, но от барбекю отказаться пока не может. А если срывается и плотно ужинает, то на следующее утро себя наказывает: отказывается от завтрака и обходится чашечкой кофе. Затем, чтобы дотянуть до обеда, пьет кефир или грызет яблоки. Алкоголь из своей жизни Геращенко не исключает: иногда выпивает немного виски. «Это вместо снотворного», — объясняет он.

Политический вес

То, что стройные и привлекательные политики популярны, на Западе поняли уже давно. Эксперты уверены, что одним из факторов, обусловивших политические победы канадского премьера Джастина Трюдо и французского президента Эммануэля Макрона, стала именно их внешность.

«На уровне подсознания полный человек — это больной человек, — объясняет политтехнолог Сергей Гайдай. — Когда страна находится в состоянии войны, хочется, чтобы политик выглядел солдатом. А хороший солдат — это тот, кто способен пробежать 10 км без одышки».

Когда страна в состоянии войны, хочется, чтобы политик выглядел солдатом

Одной из причин моды на подтянутых политиков Гайдай считает стремительную диджитализацию общества. По его мнению, раньше у политиков фактически не было понимания того, что они — публичные персоны: они сидели в кабинетах и были чиновниками в галстуках. А теперь, когда у большинства избирателей есть смартфоны, а в них — социальные сети, то, как тот или иной политик выглядит, когда выступает, как сидит в ресторане или лежит на пляже, моментально становится публичной информацией. Не застегнувшийся на животе пиджак или второй подбородок на телеэкране могут молниеносно разлететься по соцсетям, стать поводом для колкостей или даже снижения рейтинга.

«Люди, которые занимают высокие должности, сейчас стараются следить за своим здоровьем, — делится наблюдениями врач-диетолог Оксана Скиталинская. — А здоровье — это прежде всего вес. И если человек находится в слишком большом весе и старается чем‑то руководить, например, страной, возникает вопрос: если он не может справиться с собственным лишним весом, как же он справится с какими‑то большими проблемами?»

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года