Бывший мэр Конотопа рассказал о своем состоянии после нападения
Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, на которого накануне совершили покушение, поделился видео, где рассказал о своем состоянии здоровья.
Семенихин рассказал о том, что у него несколько трещин на черепной коробке, а также перелом позвонка на шее.
В нападении он лично обвиняет своего конкурента на выборах от Воли Народа Игоря Молотка.
Семенихин добавил, что не откажется баллотироваться в Раду, как самовыдвиженец.
«Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата (Молотка) в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура победила», — сказал Семенихин.
Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.