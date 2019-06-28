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Бывший мэр Конотопа рассказал о своем состоянии после нападения

Вчера, 13:19
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Скриншот с видео

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, на которого накануне совершили покушение, поделился видео, где рассказал о своем состоянии здоровья.

Семенихин рассказал о том, что у него несколько трещин на черепной коробке, а также перелом позвонка на шее.

В нападении он лично обвиняет своего конкурента на выборах от Воли Народа Игоря Молотка.

Семенихин добавил, что не откажется баллотироваться в Раду, как самовыдвиженец.

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«Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата (Молотка) в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура победила», — сказал Семенихин.

Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.

Теги:   Избиение Конотоп

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