Бывший мэр Конотопа рассказал о своем состоянии после нападения Вчера, 13:19 1328 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин Скриншот с видео

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, на которого накануне совершили покушение, поделился видео, где рассказал о своем состоянии здоровья.

Семенихин рассказал о том, что у него несколько трещин на черепной коробке, а также перелом позвонка на шее.

В нападении он лично обвиняет своего конкурента на выборах от Воли Народа Игоря Молотка.

Семенихин добавил, что не откажется баллотироваться в Раду, как самовыдвиженец.

«Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата (Молотка) в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура победила», — сказал Семенихин.

Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.