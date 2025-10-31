Экс-главу ГФС Насирова приговорили к шести годам лишения свободы

Подозреваемый во взяточничестве Роман Насиров в зале суда (Фото: Суспільне)

Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 17 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил Центр противодействия коррупции.

Как отметили в Центре, Насирова признали виновным по делу о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко.

Также там отметили, что в течение трех лет Насиров не сможет занимать определенные должности. Его сообщника Владимира Новикова суд оправдал.

Гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 млн грн судьи оставили без удовлетворения, добавили в Центре противодействия коррупции. Суд решил взять Насирова под стражу до вступления приговора в законную силу.

Насирова украинские правоохранители подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка. Его арестовали и поместили в СИЗО в октябре 2022 года. 18 апреля 2023-го НАБУ и САП завершили досудебное расследование.

24 мая 2024 года пресс-служба ВАКС сообщила, что за Насирова внесли залог в 55 млн гривен. Его выпустили из-под стражи.

9 апреля 2025 года общественная организация Transparency International Ukraine сообщила, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов. Впоследствии Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что отменяет приказ о мобилизации Насирова.

10 апреля ВАКС продлил Роману Насирову меру пресечения до 10 июня. Он обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, ему также запрещено выезжать за пределы Киевской области.

2 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт по взятке Насирову.

Как выяснило следствие, Насиров через родственника получил часть взятки в размере более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

9 мая спикер ВАКС Олеся Чемерис заявила, что Насиров вышел из-под стражи после внесения залога.

9 июня в САП сообщили, что ВАКС продлил до 5 августа действие меры пресечения для Насирова.

По словам правоохранителей, согласно решению суда Насиров обязан не покидать пределы Киевской области, являться в суд по требованию, не менять место жительства без уведомления, не общаться с определенными в постановлении суда лицами, сдать паспорта и носить электронный браслет.