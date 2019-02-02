Экс-журналист Гнап собрал деньги для регистрации кандидатом в президенты Сегодня, 19:45 1209 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Гнап / Facebook На кампанию ему необходимо еще около 2 млн грн Дмитрий Гнап / Facebook

Бывшему журналисту-расследователю Дмитрию Гнапу удалось собрать около 3 миллионов гривен для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом он написал в своем Facebook.

Гнап добавил, что бухгалтер из его команды уже отправил платеж для залога в Центральную избирательную комиссию.

"Это удалось не мне. Это удалось всем нам Собираемся завтра (3.02) в 12.00 под ЦИК Я хочу поблагодарить каждого из вас. И хочу чтобы мы вместе с вами начали крутую и победную кампанию", - добавил бывший журналист.

Напомним, на 10-м всеукраинском съезде партии Сила людей кандидатом в президенты Украины выдвинули экс-журналиста Дмитрия Гнапа.

Гнап сообщил, что намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга, чтобы собрать 2500000 грн на взнос для регистрации его кандидатом. По словам будущего кандидата для проведения президентской кампании нужно будет еще 1,5-2 млн грн.

С 31 декабря 2018 до 3 февраля 2019 включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.