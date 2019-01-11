Экс-замглавы ЦИК назвал число территориальных округов, в которых нельзя провести выборы из-за оккупации Сегодня, 19:18 210 Цей матеріал також доступний українською Андрей Магера Фото: Яков Денисенко via Facebook

Проведение выборов президента Украины не может быть осуществлено в 27 территориальных избирательных округах из-за оккупации части украинских территорий Российской Федерацией.

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"Сейчас из 225 территориальных избирательных округов, которые должны обслуживать президентские выборы, в 27 территориальных округах эти выборы просто не могут состояться", - сказал он.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.

В тот же день парламент поддержал увольнение 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов Центризбиркома. Главой Центральной избирательной комиссии стала Татьяна Слипачук.