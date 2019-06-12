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Экс-заместитель министра обороны решил не идти на выборы со Слугой народа

Сегодня, 19:34
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Экс-заместитель министра обороны решил не идти на выборы со Слугой народа - фото

Yuriy Husyev/Facebook

Юрий Гусев

Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не идет на парламентские выборы с партией Слуга народа.

Об этом он сообщил НВ.

«Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах», — сказал Гусев.

По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.

Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии Слуга народа он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту и руководству АП.

«Насколько я знаю, результаты были позитивными», — сообщил он.

При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Раду с президентом.

Экс-замминистра остается в команде Владимира Зеленского, и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

«Фейковые новости буду опровергать фактами», — сказал он.

На съезде партии Слуга народа, который прошел в субботу, 9 июня, его фамилию назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.

Напомним, что в партии Слуга народа заявили, что Ирина Панченко выбыла из списка кандидатов в народные депутаты от политсилы.

Также экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был в списке партии Слуга народа под номером 33, отказался идти в Верховную Раду после обвинений активистов в связях с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

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