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Экс-заместитель госсекретаря США рассказал о возможной тактике Путина по влиянию на украинские выборы

Сегодня, 13:01
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Дэвид Крамер раскрыл возможную тактику Путина по влиянию на украинские выборы

Экс-заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер выразил сомнение в том, что президент России Владимир Путин выразит "откровенную поддержку" одному из кандидатов на президентских выборах в Украине-2019, но может использовать критику определенного участника предвыборной гонки, чтобы влиять на ситуацию.

"Я не думаю, что будет какая-то откровенная поддержка какого-либо кандидата из-за того, что у украинцев уже сформировалось определенное отношение к Путину и тому, кого он может поддержать. Результатом любой прямой поддержки Путина будет то, что украинцы захотят сделать прямо противоположное. <...> Может быть больше попыток подорвать чью-то кандидатуру негативными высказываниями, чем кого-то поддержать", - сообщил он в интервью Радио НВ.

Также, по мнению Крамера, "очень возможно, что инцидент [подразумевается агрессия РФ по отношению к украинским морякам вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, - Ред.], произошедший в Азовском море, был задуман с целью каким-то образом повлиять на выборы".

Ранее бывший заместитель главы Госдепа заявил, что хакеры и "боты", работающие на Кремль, готовы сделать все, чтобы посеять неуверенность в том, какого именно кандидата на пост будущего президента Америки поддерживает Россия.

Теги:   Радио НВ Президентские выборы в Украине 2019 Дэвид Крамер Украина Владимир Путин Россия

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