ВАКС оставил под стражей экс-советника Чернышова по делу о коррупции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для бывшего советника министра развития общин и территорий Алексея Чернышева — Максима Горбатюка. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Судьи Олег Павлишин, Андрей Никифоров и Даниил Чорненький отклонили апелляционную жалобу стороны защиты.

Альтернативой содержанию под стражей остается залог в 25 миллионов гривен, который на момент рассмотрения не внесен — Горбатюк продолжает находиться под арестом.

В случае внесения залога на него возложат следующие обязанности:

прибывать на вызовы следователей, прокуроров и суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не общаться с другими фигурантами дела, включая министра Чернышева;

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет.

По версии следствия, Алексей Чернышов вместе с пятью сообщниками причастен к коррупционной схеме с получением взяток и злоупотреблением служебным положением при выделении земли в Киеве под застройку.

Дело Алексея Чернышова — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».