ВАКС оставил под стражей экс-советника Чернышова по делу о коррупции
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для бывшего советника Чернышова (Фото: Центр противодействия коррупции)
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для бывшего советника министра развития общин и территорий Алексея Чернышева — Максима Горбатюка. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Судьи Олег Павлишин, Андрей Никифоров и Даниил Чорненький отклонили апелляционную жалобу стороны защиты.
Альтернативой содержанию под стражей остается залог в 25 миллионов гривен, который на момент рассмотрения не внесен — Горбатюк продолжает находиться под арестом.
В случае внесения залога на него возложат следующие обязанности:
- прибывать на вызовы следователей, прокуроров и суда;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- не общаться с другими фигурантами дела, включая министра Чернышева;
- сдать загранпаспорта;
- носить электронный браслет.
По версии следствия, Алексей Чернышов вместе с пятью сообщниками причастен к коррупционной схеме с получением взяток и злоупотреблением служебным положением при выделении земли в Киеве под застройку.
Дело Алексея Чернышова — что известно
23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).
По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».