Старые лица: экс-регионалка Бондаренко идет в Раду по мажоритарному округу в Николаевской области
Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко баллотируется в Верховную Раду по 131 избирательному округу в Николаевской области.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета от партии Оппозиционный блок Александр Гусев.
В то же время Юрий Бирюков сообщил, что в этом же округе баллотируется «киборг» Сергей Танасов.
«Он умеет защищать нашу страну, умеет воевать, у него опыт руководства районной госадминистрацией, опыт привлечения иностранных инвестиций в строительство электростанций и много другого, важного и полезного для страны», — отметил Бирюков.
Ранее стало известно, что один из ближайших соратников Виктора Януковича Андрей Клюев, который до бегства из Украины занимал пост главы Администрации президента, идет на выборы в Верховную Раду по 46 округу в Донецкой области.
Елена Бондаренко долгое время являлась одним из ключевых спикеров Партии регионов, голосовала за антидемократические «диктаторские законы 16 января».