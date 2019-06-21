Старые лица: экс-регионалка Бондаренко идет в Раду по мажоритарному округу в Николаевской области Сегодня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Елена Бондаренко/Facebook Елена Бондаренко идет на выборы в Раду Елена Бондаренко/Facebook

Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко баллотируется в Верховную Раду по 131 избирательному округу в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета от партии Оппозиционный блок Александр Гусев.



В то же время Юрий Бирюков сообщил, что в этом же округе баллотируется «киборг» Сергей Танасов.

«Он умеет защищать нашу страну, умеет воевать, у него опыт руководства районной госадминистрацией, опыт привлечения иностранных инвестиций в строительство электростанций и много другого, важного и полезного для страны», — отметил Бирюков.

Ранее стало известно, что один из ближайших соратников Виктора Януковича Андрей Клюев, который до бегства из Украины занимал пост главы Администрации президента, идет на выборы в Верховную Раду по 46 округу в Донецкой области.

Елена Бондаренко долгое время являлась одним из ключевых спикеров Партии регионов, голосовала за антидемократические «диктаторские законы 16 января».

