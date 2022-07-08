Загадочная поездка. Экс-регионал Кивалов посетил Молдову и тайно встретился с соратником патриарха Кирилла — УП

8 июля, 17:06
Сергей Кивалов в Молдове (Фото:УП)

Сергей Кивалов в Молдове (Фото:УП)

Бывший регионал Сергей Кивалов утром 17 июня пересек государственную границу с Молдовой через пункт пропуска Старокозаче на автомобиле Ленд Крузер, сообщает УП со ссылкой на источники в Госпогранслужбе.

Также вместе с Киваловым страну покинул ректор университета Константин Громовенко.

Журналистам удалось установить, что в тот же день Кивалов с Громовенко приехали в Кишинев и поселились в гостинице Vispas Hotel Chisinau, а в 16:00 за гостями в гостиницу приехал микроавтобус на молдавских номерных знаках и доставил мужчин в резиденцию митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. На территории митрополии Кивалов находился около шести часов и вернулся в гостиницу около полуночи.

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На следующий день Кивалов дал интервью журналистке, у которой на микрофоне была цифра 12. Какой именно страны этот телеканал — пока неизвестно.

По информации источников УП в пограничной службе, Кивалов с Громовенко вернулись в Украину уже на следующий день 18 июня через тот же пункт пропуска в 18:00. Никаких упоминаний о визите в Молдову и о встречах в Кишиневе на страницах Кивалова в соцсетях нет. Нет упоминаний визита Кивалова и на сайте Православной церкви Молдовы.

Информацию о митрополите Владимире можно найти на официальном сайте Русской православной церкви московского патриархата. По данным сайта предстоятеля молдавской церкви московского патриархата в 2000 году он был избран постоянным членом священного синода РПЦ.

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В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин наградил митрополита Владимира орденом дружбы.

По данным источников УП в разведке, Россия рассматривает Кивалова как одного из возможных гауляйтеров в случае оккупации Одессы.

Ранее УП сообщала, что Сергей Кивалов покинул страну за два дня до полномасштабного наступления России 22 февраля рейсом Киев-Лондон.

Кивалов покинул скандально известную Партию регионов в июле 2014 года, после краха режима Януковича.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Молдова Сергей Кивалов Война России против Украины

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