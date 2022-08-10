Украина объявила в международный розыск экс-регионала Маркова

10 августа, 17:15
Игорю Маркову вменяют целый ряд преступлений (Фото:graty.me)

Игорю Маркову вменяют целый ряд преступлений (Фото:graty.me)

Бывшего нардепа от Партии регионов Игоря Маркова, еще в 2014 году перешедшего на сторону российских оккупантов, объявили в международный розыск.

Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Среди статей, которые вменяют Маркову:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ч. 1, 6 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 1 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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«Он, как так называемый „эксперт“, в эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об „освободителях“. В настоящее время завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств. Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства», — рассказал в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02kV6KuznkECrSyQf46XcL4X4m5BJq1M2wcAS2TyMCKAvinnfDpsHN2EbtsJUAvVBXl

В декабре 2014 года МВД объявило Маркова в розыск за хулиганство с нанесением телесных повреждений во время нападения на участников митинга в Одессе в 2007 году.

В 2015 году экс-нардеп был задержан в Италии в курортном городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Несмотря на предъявленные доказательства, местный суд не разрешил экстрадицию Маркова в Украину, после чего он сразу же сбежал в Москву.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Партия регионов Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Регионалы Игорь Марков Коллаборант Международный розыск Война России против Украины

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