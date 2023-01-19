Экс-посол Мельник о реинтеграции Донбасса и Крыма: В Германии до сих пор многие романтично относятся ко временам, когда она была разделена 19 января, 20:46 Боевики и гражданские жители оккупированного Алчевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Целое поколение на Донбассе растет под прессом российской пропаганды, что усложняет процесс будущей реинтеграции, отметил замминистра иностранных дел Украины, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник на мероприятии NV «Украина и мир впереди 2023».

Он привел пример Германии, которая с 1945 по 1989 год была разделена на две части.

"Конечно, там это по-другому воспринималось, чем у нас, 44 года все продолжалось. Поверьте, я долгое время провел в этом государстве, и там до сих пор чувствуется это влияние. До сих пор у многих романтическое отношение к происходившему тогда", — сказал Мельник.

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Тем не менее, дипломат оптимистично относится к перспективам возвращения Украиной контроля над Донбассом и Крымом.

"Мы видели, как освобождались территории, которые находились более полугода под оккупацией, и картинки говорят сами за себя. Поэтому все произойдет очень быстро. Те, кто не захочет там жить, уедут. А подавляющее большинство наших соотечественников останется", — спрогнозировал он.