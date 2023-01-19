Экс-посол Мельник о реинтеграции Донбасса и Крыма: В Германии до сих пор многие романтично относятся ко временам, когда она была разделена

19 января, 20:46
Поделиться:
Боевики и гражданские жители оккупированного Алчевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики и гражданские жители оккупированного Алчевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Целое поколение на Донбассе растет под прессом российской пропаганды, что усложняет процесс будущей реинтеграции, отметил замминистра иностранных дел Украины, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник на мероприятии NV «Украина и мир впереди 2023».

Он привел пример Германии, которая с 1945 по 1989 год была разделена на две части.

https://www.youtube.com/watch?v=ullUcP5ZkuQ

"Конечно, там это по-другому воспринималось, чем у нас, 44 года все продолжалось. Поверьте, я долгое время провел в этом государстве, и там до сих пор чувствуется это влияние. До сих пор у многих романтическое отношение к происходившему тогда", — сказал Мельник.

Видео дня

Читайте также:

«Эвакуированные» из Херсонской области на вокзале в Джанкое. Оккупированный Крым. 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak) «Россияне, уезжайте прямо сейчас». Тамила Ташева в интервью НВ рассказала о возвращении Крыма под контроль Украины и реинтеграцию населения

Тем не менее, дипломат оптимистично относится к перспективам возвращения Украиной контроля над Донбассом и Крымом.

"Мы видели, как освобождались территории, которые находились более полугода под оккупацией, и картинки говорят сами за себя. Поэтому все произойдет очень быстро. Те, кто не захочет там жить, уедут. А подавляющее большинство наших соотечественников останется", — спрогнозировал он.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Андрей Мельник Реинтеграция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X