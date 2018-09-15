Экс-посол США в Украине назвал задачи украинских властей на ближайшие пять лет

Теффт: Большая часть достижений Украины за последние несколько лет - заслуга ее активного гражданского общества

Американский дипломат и бывший посол США в Украине Джон Теффт назвал НВ главные задачи для украинских властей после приближающихся президентских и парлламентских выборов.

Приоритетом он считает поиск согласованного решения конфликта на Донбассе.

"Это первый шаг в восстановлении территориальной целостности государства", - подчеркнул Теффт.

Среди других важных задач дипломат отметил продолжение построения успешной и устойчивой демократии, борьбы с коррупцией, проведение свободных и прозрачных выборов и создание справедливой и честной судебной системы.

Он также подчеркнул, что большая часть достижений страны за последние несколько лет - заслуга ее активного гражданского общества, назвав вовлеченность граждан в борьбу за качественное государственное управление и лучшую жизнь для своих детей критическим условием успешного будущего Украины.

Читайте полный текст материала о главных вызовах, с которыми столкнутся украинские власти в ближайшие пять лет в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года