Экс-посол США в Украине назвал задачи украинских властей на ближайшие пять лет

Американский дипломат и бывший посол США в Украине Джон Теффт назвал НВ главные задачи для украинских властей после приближающихся президентских и парлламентских выборов.
Приоритетом он считает поиск согласованного решения конфликта на Донбассе.
"Это первый шаг в восстановлении территориальной целостности государства", - подчеркнул Теффт.
Среди других важных задач дипломат отметил продолжение построения успешной и устойчивой демократии, борьбы с коррупцией, проведение свободных и прозрачных выборов и создание справедливой и честной судебной системы.
Он также подчеркнул, что большая часть достижений страны за последние несколько лет - заслуга ее активного гражданского общества, назвав вовлеченность граждан в борьбу за качественное государственное управление и лучшую жизнь для своих детей критическим условием успешного будущего Украины.
Читайте полный текст материала о главных вызовах, с которыми столкнутся украинские власти в ближайшие пять лет в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года
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