15 сентября 2018, суббота

Экс-посол США в Украине назвал задачи украинских властей на ближайшие пять лет

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Теффт: Большая часть достижений Украины за последние несколько лет - заслуга ее активного гражданского общества

Теффт: Большая часть достижений Украины за последние несколько лет - заслуга ее активного гражданского общества

Американский дипломат и бывший посол США в Украине Джон Теффт назвал НВ главные задачи для украинских властей после приближающихся президентских и парлламентских выборов.

Приоритетом он считает поиск согласованного решения конфликта на Донбассе.

"Это первый шаг в восстановлении территориальной целостности государства", - подчеркнул Теффт.

Среди других важных задач дипломат отметил продолжение построения успешной и устойчивой демократии, борьбы с коррупцией, проведение свободных и прозрачных выборов и создание справедливой и честной судебной системы.

Он также подчеркнул, что большая часть достижений страны за последние несколько лет - заслуга ее активного гражданского общества, назвав вовлеченность граждан в борьбу за качественное государственное управление и лучшую жизнь для своих детей критическим условием успешного будущего Украины.

Читайте полный текст материала о главных вызовах, с которыми столкнутся украинские власти в ближайшие пять лет в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове